Mniej godzin szkolnych tygodniowo. Czarnek zapowiada zmiany

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek rozmawiał w niedzielę z mieszkańcami Lublina. To jedno z cyklu spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami pod hasłem "Przyszłość to Polska".

Osiem miliardów złotych na szkoły

Szef resortu edukacji przypomniał, że od 2019 do 2021 roku rząd przekazał na rozbudowę i wyposażenie szkół ponad osiem miliardów złotych. Efektem tych inwestycji jest m.in. dostęp wszystkich polskich szkół do internetu.

– Mamy najnowocześniejszą szkołę w Europie, bo inwestujemy w to duże pieniądze i inwestować będziemy – podkreślał Czarnek. Polityk dodał, że w parze z nowoczesnością musi iść szacunek dla tradycji.

Minister przypomniał też o laptopach dla czwartoklasistów. Zgodnie z zapowiedziami, w nowym roku szkolnym każdy uczeń czwartej klasy dostanie taki sprzęt. Łącznie będzie to ponad 360 tys. urządzeń, na które rząd przeznaczył miliard złotych.

Zmiany w emeryturach

Podczas spotkania w Lublinie Czarnek zapowiedział też kolejne zmiany w edukacji. Podał, że jedną z propozycji resortu edukacji jest zmniejszenie liczby zajęć szkolnych dla uczniów. – Widzimy konieczność postawienia na relacje rówieśnicze, czyli na rekreację i ograniczanie siatki godzin – powiedział minister. Dodał, że godziny lekcyjne mogą zostać zredukowane nawet o pięć w tygodniu, a w sprawie "trwają konkretne rozmowy".

Kolejnym krokiem prawdopodobnie będzie stworzenie funduszu dla szkół specjalnych. Zdaniem ministra, to ważne, by opieka nad uczniami z niepełnosprawnościami stała na jak najwyższym poziomie. – Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami muszą wiedzieć, że jeżeli jest taka sytuacja, to mają możliwość odprowadzenia swoich dzieci do szkół pięknych, widnych i doposażonych. Taka jest rola państwa polskiego – mówił polityk.

Szef Ministerstwa Edukacji i Nauki zapowiedział również przywrócenie nauczycielom wcześniejszych emerytur. Ostateczny projekt ustawy ma być gotowy w maju. Pracownicy ministerstwa ustalają jeszcze szczegóły z przedstawicielami związków zawodowych. Czarnek przypomniał także, że w ciągu ostatnich sześciu lat wypłaty najmniej zarabiających nauczycieli wzrosły o 76 proc.

