Czworo dzieci odebranych rodzicom. Ordo Iuris interweniuje

Instytut Ordo Iuris, który udzielił pomocy prawnej rodzinie, wskazywał, że sąd, podejmując decyzję o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, kierował się "nieaktualnymi" i "niezweryfikowanymi" danymi. Po przeprowadzce rodziny do Warszawy, jej warunki mieszkaniowe i finansowe uległy bowiem poprawie.

Sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Warszawie, który rozpatrzy wniosek o zmianę postanowienia, na mocy którego odebrano dzieci.

Zarzuty stawiane rodzicom

W ubiegłym tygodniu rodzicom odebrano czworo dzieci w wieku od roku do 10 lat. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Kielcach, mimo niewłaściwości miejscowej. Rodzina przeprowadziła się do Warszawy, gdzie poprawiła swoją sytuację mieszkaniową i ekonomiczną.

Dwoje starszych dzieci zostało umieszczonych w ośrodku wychowawczym w Kielcach, a dwoje młodszych w pieczy zastępczej u babci.

– Zarzuty stawiane rodzicom nie dotyczyły stosowania przemocy fizycznej ani demoralizowania dzieci. Sprawa nie była na tyle poważna, by kierować dzieci do pieczy zastępczej. Dzieci zostały odebrane na tydzień przed terminem rozprawy, podczas której nasi beneficjenci mogli zaprezentować swoją aktualną, lepszą sytuację finansową i mieszkaniową. Trudno mi wytłumaczyć, czym kierował się sąd, pozwalając na tego rodzaju przemoc instytucjonalną wobec niewinnych dzieci. Najmłodszy chłopiec skończył w marcu roczek, a zatem zarzuty absencji w szkole nie mogły go dotyczyć. Rodzice dzieci nie zdążyli też ze złożeniem dokumentów potwierdzających, że zapewniają dzieciom opiekę medyczną. W Warszawie dwoje z rodzeństwa miało rozpocząć specjalistyczną diagnostykę i rehabilitację – powiedziała Magdalena Mickiewicz z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Sprawa została przekazana do właściwego miejscowo sądu w Warszawie, w którym w trybie pilnym zostanie rozpatrzony wniosek o zmianę postanowienia, na mocy którego odebrano dzieci. Rodziców reprezentuje w postępowaniu Instytut Ordo Iuris.

Czytaj też:

Niekonstytucyjna propozycja zmian w Konstytucji – opinia prawna Ordo Iuris