Prof. Paweł Śpiewak nie żyje. Miał 71 lat

Informację o śmierci ojca przekazał Polskiej Agencji Prasowej jego syn, Jan Śpiewak.

Paweł Śpiewak był doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, publicystą, posłem na Sejm V kadencji (kandydował jako bezpartyjny z listy Platformy Obywatelskiej).

W latach 2011-2020 pełnił funkcję dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wchodził też w skład Kolegium Społecznego wMuzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera w kategorii "pisarstwo religijne lub filozoficzne" za całokształt twórczości. W 2005 r. był nominowany do Nagrody Literackiej Nike za "Midrasze. Księga nad Księgami".

Zawodowo zajmował się socjologią ogólną, socjologią polityki, historią myśli i filozofii społecznej oraz politycznej, a także problematyką przemian politycznych i społecznych w Polsce i Europie Środkowej.

Urodził się w mieszanej rodzinie polsko-żydowskiej jako syn pisarki i tłumaczki Anny Kamieńskiej oraz poety i tłumacza Jana Śpiewaka. Miał 71 lat.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało we wpisie o śmierci prof. Pawła Śpiewaka, że był on jednym z kluczowych pomysłodawców powołania Muzeum Getta Warszawskiego w dawnym Szpitalu Dziecięcym Bersohnów i Baumanów. Zainspirował także MKiDN do podniesienia na poziom instytucji państwowej rangi Muzeum Treblinka.