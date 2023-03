"O szczycie łajdactwa TVN-u i innych mediów". Jaki publikuje mocne wideo

W ostatnich tygodniach opinia publiczna w Polsce żyła atakiem na św. Jana Pawła II. W reportażu TVN24 zarzucono mu tuszowanie pedofilii. Sprawa wywołała wiele komentarzy i reakcji, zarówno polityków, jak i społeczeństwa.

Tymczasem kilka tygodni przed rozpoczęciem nagonki na papieża - Polaka, media donosiły o sprawie kardynała Adama Sapiehy. Z upublicznionych w ostatnim czasie dokumentów wynika, że kard. Sapieha przez wiele lat wykorzystywał seksualnie kleryków i młodych księży. Materiały, do których dotarła ostatnio "Rzeczpospolita", a których nie mieli w rękach dziennikarze krakowskiej "Gazety Wyborczej" opisujący sprawę, rzucają na nią inne światło.

Jaki w obronie kard. Sapiehy

Do sprawy ataków na kardynała Sapiehę odniósł się europoseł Patryk Jaki. Polityk nagrał wideo, w którym przypomniał o ogromnych zasługach duchownego oraz ostro skrytykował media, które podjęły próbę zdyskredytowania kardynała.

– Nie ma słów w języku ludzi kulturalnych, aby opisać podłość jaką jest atak na kardynała Adama Sapiehę. Nie chodzi nawet o to, co udowodnili dziennikarze, że dokumenty na jego temat fałszowano. Chodzi bardziej o to, z jaką swawolą niszczy się pomniki w Polsce – powiedział Jaki na nagraniu.

twitter

– Pewnie już niewiele osób o tym wie, ale Sapieha był jednym z najbliższych współpracowników papieża Piusa X. I kiedy Polski nie było na mapie, zabiegał o jej interesy. W czasie I wojny światowej osobiście kierował Komitetem Pomocy Polskim Ofiarom Wojny. Kiedy Polacy walczyli o granice własnego państwa pojechał do Stolicy Apostolskiej wymuszać większe zaangażowanie Nuncjatury Papieskiej w Warszawie na rzecz Polski. Dotyczyło to ówczesnego nuncjusza Achille Rattiego, który potem został papieżem i zapamiętał Sapiesze tę zniewagę. Ten nigdy nie otrzymał nominacji kardynalskiej (...) Dla kardynała Polska była najważniejsza – dodał europoseł.

Jaki podkreślił, że kard. Sapieha był "wybitnym mężem stanu" i zaapelował, o to, aby nie dać "nowym komunistom deptać po nim i po Polsce".

Czytaj też:

Jaki w Parlamencie Europejskim: Wy wyznajecie komunizmCzytaj też:

Profanacja mszy św. w Poznaniu. Jaki: Mieliby taką odwagę wpaść do meczetu?