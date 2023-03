"Nie oddamy lasów w ręce unijnych komisarzy". Ruszyła zbiórka podpisów

Zobowiązuje się władze publiczne do prowadzenia polityki szczególnie chroniącej lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, ich narodowy charakter oraz suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej w decydowaniu o lasach.

Lasy dla obywateli

Inicjatorzy obywatelskiego projektu ostrzegają przez zakusami UE. Jak wskazują, Bruksela chce "odebrać Polsce prawo do zarządzania polskimi lasami; narzucić unijne zakazy, niszcząc polski przemysł drzewny; wyeliminować polską konkurencję na europejskim rynku; wprowadzić agresywną politykę klimatyczną, wywołując wzrost cen drewna; zakazać wstępu do co trzeciego lasu w kraju".

Zgodnie z propozycją, do ustawy z 1993 r. ma zostać dodana preambuła. Brzmi ona następująco: "Kierując się konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, uznając doniosłą rolę pokoleń Leśników Polskich w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz wkład Lasów Państwowych w pomyślny rozwój Rzeczypospolitej Polskiej, dążąc do zapewnienia i utrwalenia narodowego charakteru Lasów Państwowych prowadzących trwale zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną mając na względzie działania organów Unii Europejskiej zmierzające do zawłaszczenia wyłącznej kompetencji państw członkowskich w zakresie leśnictwa oraz dążąc do przeciwdziałania tym procesom".

Zaproponowano też, aby minister właściwy do spraw środowiska przedstawiał corocznie do dnia 31 marca Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z realizacji: nadzoru nad gospodarką leśną oraz celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Stop dla niekontrolowanej wycinki lasów

Inicjatorzy projektu chcą dodać do ustawy rozdział, w którym zapisano, że "Władze publiczne są obowiązane do niepodejmowania działań oraz do sprzeciwiania się działaniom zmierzającym do nadawania Unii Europejskiej kompetencji w zakresie ochrony i gospodarowania lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa". Projekt obywatelski ma uniemożliwiać prywatyzację polskich lasów oraz chronić je przed niekontrolowaną wycinką.

Więcej informacji nt. projektu można znaleźć tutaj.

Czytaj też:

Golińska: Często pod płaszczykiem ochrony przyrody, trwa walka o interesy gospodarcze