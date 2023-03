Rekordowa zbiórka WOŚP 2023. Owsiak podał kwotę

29 stycznia 2023 roku odbył się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki była walka z sepsą. Impreza odbyła się pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie".

WOŚP zebrała w tym roku 243 259 387,25 zł. – To nowy rekord WOŚP. Wynik jest o blisko 19 milionów wyższy niż w poprzednim roku. W 2022 roku Orkiestra zebrała 224 mln zł, a w 2021 roku – 210 mln zł – poinformował Jerzy Owsiak.

– Sepsa to nie jest choroba, a stan pacjenta. Od szybkiej diagnostyki zależy to, czy uda się mu pomóc – wskazał Owsiak. Fundacja WOŚP skupi się na zakupie sprzętu, który pozwoli na skuteczną i szybką diagnostykę sepsy. WOŚP otrzymała zapotrzebowanie na sprzęt od ponad 200 szpitali. – Ma to pochłonąć ponad 200 mln zł. Najbliższe zakupy rozpoczniemy już w maju, według przyjętych przez nas jasnych zasad konkursowych - podkreślił.

Inflacja, drożyzna, WOŚP

"Finałową niedzielę w studio zakończyliśmy komunikatem, że w momencie kończenia naszej transmisji pewnych wpłat mieliśmy na sumę 154 606 764,00 PLN. Czy będzie więcej? Będzie! Czy dużo więcej? O tym jutro, ale przy okazji chciałbym także zadać pytanie, jeśli możecie, to odpowiedzcie – a jak zbierzemy mniej niż podczas ubiegłorocznej zbiórki? Przecież nie zawsze musi być rekord. To co, przestaniecie grać z nami? Inflacja, drożyna, jesteśmy wściekli na trwonienie pieniędzy publicznych, a przez to nierealizowanie zobowiązań, które system ma wobec swoich obywateli, zwłaszcza tych zdrowotnych. Czujemy presję, ale z drugiej strony, czy samo bycie ze sobą nie jest już ogromną wartością? I to takie bycie pokojowe, miłe, serdeczne, pełne wzajemnego szacunku. Bardzo proszę o szczere wypowiedzi, a jutro o 12:00 powiemy, co zrobimy z tym, co mamy. Bez względu na wszystko ukłony dla każdego, kto wsparł nasze działania podczas 31. Finału" – tak ogłoszenie wyników zbiórki zapowiadał Jerzy Owsiak.

