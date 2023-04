Volvo V60, czyli kombi w skandynawskim stylu

Volvo jest przede wszystkim synonimem określenia „bezpieczny samochód”. I chociaż od czasu, gdy w salonie tej marki w Kristianstad pokazano pierwsze na świecie auto fabrycznie wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, minęło już ponad sześć dekad, to producent wciąż wprowadza technologie, które zmniejszają ryzyko wypadków i poważnych obrażeń. Volvo V60 ma więc nie tylko komplet gwiazdek w testach Euro NCAP. Testowana podstawowa wersja jest też wyposażona m.in. w układ zmniejszający ryzyko urazu kręgosłupa szyjnego, a także w antykolizyjny system Oncoming Lane Mitigation, co – szybko tłumacząc ze szwedzkiego – oznacza, że jeśli zdarzy się komuś zagapić i przekroczyć linię wyznaczającą pas ruchu, wyjeżdżając komuś na czołówkę, to system uratuje mu skórę, automatycznie wracając na właściwy pas i ochrzaniając kierowcę za nieuważną jazdę (działa przy prędkościach od 60 do 140 km/h). Inteligentny system informowania kierowcy (IDIS) sprawia z kolei, że gdy