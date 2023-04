18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Cała Polska broni papieża

Ulicami polskich miast przejdą dziś - w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II - marsze papieskie. Mają być one wyrazem wdzięczności za pontyfikat, próbą powrotu do papieskiego nauczania oraz odpowiedzią na ataki części mediów na Jana Pawła II. "Z całą mocą chcemy pokazać, że Papież Polak jest ważną postacią dla wielu z nas i jesteśmy mu wdzięczni za to, ile uczynił dla Kościoła krakowskiego oraz powszechnego, dla Polski i świata, ale też dla każdego z nas” - czytamy na stronie archidiecezji krakowskiej.

W Warszawie Mszy św. dla uczestników Narodowego Marszu Papieskiego przewodniczyć będzie abp Józef Michalik, przemyski metropolita senior. Organizatorzy stołecznego marszu proszą o nieprzynoszenie emblematów partyjnych, banerów politycznych, czy transparentów z politycznymi hasłami. Podobne zgromadzenia zaplanowano też m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Kaliszu, Tarnowie, Szczecinie czy Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II wielu miejscowościach odbędą się wieczorne spotkania modlitewne dla uczczenia papieża, który odszedł o godz. 21.37. W obronie papieża Narodowy Marsz Papieski, który przejdzie dziś ulicami Warszawy. rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego o godz. 11.00 modlitwą różańcową. Modlitwę poprowadzi ks. Tomasz Trzaska, kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Następnie uczestnicy przejdą ul. Marszałkowską, Królewską, Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego. Na Placu Piłsudskiego pod Krzyżem Papieskim, pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia i przed kościołem św. Anny, złożone zostaną kwiaty. Podczas przemarszu będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wydarzenie ma charakter oddolny i całkowicie apolityczny. Zaproszeni są wszyscy, którym bliska jest osoba św. Jana Pawła II. Formalnym organizatorem warszawskiego marszu jest Centrum Życia i Rodziny. O godz. 12.30 w warszawskiej archikatedrze rozpocznie się Msza św., której będzie przewodniczył abp Józef Michalik. Msza św. będzie transmitowana. Będą mogli w niej uczestniczyć również zebrani na Placu Zamkowym, co ułatwią m.in. telebimy. – Zachęcamy do przyjścia z palemkami, z jakimś białym elementem. Palemki zostaną poświęcone podczas Eucharystii. Można również przynieść krzyż lub portret papieski. Natomiast bardzo prosimy o nieprzynoszenie emblematów partyjnych, banerów politycznych, czy transparentów z politycznymi hasłami. Będziemy jako organizatorzy prosić o ich zwinięcie – mówi Małgorzata Żaryn, inicjatorka i współorganizatorka Marszu. W inicjatywę włącza się szereg wspólnot i środowisk, m.in. Rycerze św. Jana Pawła II, Akcja Katolicka, Męski Różaniec, Reduta Dobrego Imienia. Pojawią się członkowie „Solidarności”, Klubów Gazety Polskiej, osoby związane z Marszem Niepodległości. Marsze w całej Polsce Biały Marsz Papieski przejdzie ulicami Krakowa. Uczestnicy przemierzą tę samą trasę, którą szedł Biały Marsz w maju 1981 roku, zorganizowany przez studentów w reakcji na zamach na Jana Pawła II. Marsz rozpocznie się o godz. 13.30 przy kamieniu papieskim na Błoniach, następnie przejdzie al. Mickiewicza, ul. Karmelicką, ul. Szewską aż do Rynku Głównego. Po drodze jego uczestnicy będą rozważali fragmenty nauczania papieskiego. O godz. 15.00 odbędzie się Msza św. w bazylice Mariackiej. Podobny marsz wyruszy tego samego dnia z bazyliki św. Floriana po Mszy św. o godz. 12.15. Jego trasa wiedzie przez Plac Matejki i Rynek Główny do ul. Franciszkańskiej 3. Wieczorem mieszkańcy miasta spotkają się na czuwaniu modlitewnym pod papieskim oknem na Franciszkańskiej. „W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty i wątpliwości kierowane pod adresem św. Jana Pawła II Wielkiego. 2 kwietnia, 18 lat od jego odejścia do domu Ojca, nie chcemy włączać się w antykulturę krzyku i przemoc. Z całą mocą chcemy pokazać, że Papież Polak jest ważną postacią dla wielu z nas i jesteśmy mu wdzięczni za to, ile uczynił dla Kościoła krakowskiego oraz powszechnego, dla Polski i świata, ale też dla każdego z nas” – czytamy na stronie archidiecezji krakowskiej. Natomiast metropolita gdański abp Tadeusz Wojda zapraszając na marsz wdzięczności za św. Jana Pawła II wskazuje, że ostatnie miesiące obfitują w różnego rodzaju ataki na polskiego papieża. “Jest to bezpodstawna próba obalenia jego autorytetu przez niszczenie świętości” – stwierdził hierarcha w komunikacie. Zauważył też, że dyskredytując osobę Papieża pozbawia się zwłaszcza młode pokolenie ważnego punktu odniesienia w sprawach wiary i obyczajów. “Radosną wiadomością jest to, że w jego obronie, oprócz kapłanów i biskupów, stają z odwagą coraz liczniejsi wierni świeccy” – zaznaczył hierarcha. Marsze w Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie Gdański marsz papieski rozpocznie się 2 kwietnia o godzinie 15:00 w bazylice Mariackiej w Gdańsku, a zakończy pod pomnikiem Trzech Krzyży na pl. Solidarności. Znakiem wdzięczności mają być biało-żółte elementy stroju każdego z uczestników. Organizatorami marszu są: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, sanktuarium św. Jana Pawła II w Gdańsku-Zaspie i duszpasterstwo parafialne bazyliki Mariackiej. Wrocławski Marsz Pamięci w hołdzie Janowi Pawłowi II wyruszy o godz. 13.00, po Mszy św., sprawowanej w południe w bazylice garnizonowej pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego. Marsz, w którym wezmą udział wrocławscy biskupi, przejdzie z Rynku do katedry św. Jana Chrzciciela, gdzie odmówiona zostanie modlitwa dziękczynna za pontyfikat papieża Wojtyły. W Lublinie na Papieski Marsz Wdzięczności za dar życia i nauczania Jana Pawła II zaprasza Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” oraz Archidiecezja Lubelska, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji województwa oraz reprezentanci samorządu i państwa. Uczestnicy wyruszą spod Krzyża Papieskiego w parafii Świętej Rodziny i przejdą do kościoła akademickiego KUL, gdzie o godz. 15.30 zostanie odprawiona Msza św. “Jan Paweł II nie potrzebuje obrony, jego nauczanie, jego postawa broni się sama, my wyrażamy w marszu wdzięczność za osobę naszego wielkiego rodaka, przekazując jego dorobek kolejnemu pokoleniu” – napisali w zaproszeniu organizatorzy lubelskiego marszu. Marsze w Kaliszu, Tarnowie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim Marsz Pamięci przejdzie też ulicami Kalisza, wyruszając o godz. 13.30 z tamtejszego kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II. “Chcemy w kontekście różnych ataków na Papieża i podważania jego autorytetu być razem i potwierdzić, że Jan Paweł II był, jest i będzie dla nas kimś ważnym, będzie ważnym odniesieniem w naszych wyborach, decyzjach, będzie autorytetem, którego bardzo potrzebujemy” – powiedział KAI biskup kaliski Damian Bryl. Marsz w obronie dziedzictwa św. Jana Pawła przejdzie także ulicami Tarnowa. Do tej oddolnej inicjatywy włączyło się wielu lokalnych społeczników. Organizatorzy na wydarzenie zapraszają wszystkich, niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów politycznych – wszystkich, którym bliskie jest dziedzictwo św. Jana Pawła II. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Tarnów Pierwsze Niepodległe. Marsz wyruszy 2 kwietnia o godz. 13.00 z Placu Sobieskiego, by następnie przejść ulicami miasta do pomnika św. Jana Pawła II przy tarnowskiej katedrze. Biskup Andrzej Jeż zaprasza do podjęcia szczególnej modlitwy przez orędownictwo Papieża za Polskę – „by trwała, i w przyszłości wytrwała w blasku Chrystusowej prawdy, która niesie wyzwolenie z zamętu, kłamstwa i zła oraz prowadzi do pokoju i prawdziwego szczęścia”. Szczeciński Marsz Papieski rozpocznie się Mszą świętą w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy pl. Zwycięstwa o godz. 15.00. Po liturgii Marsz Papieski przejdzie do figury św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, gdzie zakończy się wspólną modlitwą. W Gorzowie Wielkopolskim marsz Marsz Papieski wyruszy o godz. 19.00 – po Mszy św. w katedrze. Wierni przejdą pięciokilometrową trasę z katedry do placu papieskiego przy parafii Pierwszych Męczenników Polski, gdzie papież Polak spotkał się z kilkuset tysięcznym tłumem wiernych w 1997 r. aż do wzgórza papieskiego, na którym stoi pomnik Jana Pawła II. Marsz Papieski w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II przejdzie 2 kwietnia ulicami Gorzowa Wielkopolskiego z katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do placu papieskiego przy parafii Pierwszych Męczenników Polski, gdzie w 1997 r. papież spotkał się z kilkuset tysięcznym tłumem wiernych. Ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Tadeusz Lityński napisał w liście do wiernych m.in.: „W tym trudnym czasie, kiedy to podważane jest dobre imię naszego wybitnego Rodaka, proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o podjęcie w parafiach modlitwy w intencji Kościoła, który jest w Polsce. Niech taka modlitewna inicjatywa zostanie uruchomiona w każdej parafii w kolejnych tygodniach trwającego Wielkiego Postu” – zachęcił biskup. Organizatorami Marszu są Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Br. Krystyna, Bractwo św. Józefa, Ruch Trzeźwości, gorzowskie parafie, NSZZ Solidarność Region Gorzowski, przedstawiciele organizacji społecznych i szkół. Czytaj też:

