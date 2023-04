Uniwersytet Mocy. Wojciech Szczęsny o hejcie i motywacji

W ramach projektu Uniwersytet Mocy znane postacie ze świata biznesu, sportu i popkultury dzielą się z młodymi ludźmi swoimi doświadczeniami zawodowymi, inspirując ich do świadomego wyboru własnej ścieżki rozwoju. Pierwszym mentorem zaproszonym przez Fundację do współpracy jest znany i ceniony na świecie piłkarz Wojciech Szczęsny.

Fundacja Jakich Mało. Uniwersytet Mocy przeciw mowie nienawiści

Według raportu Instytutu Polska Przyszłości z 2022 roku „Ogarnij hejt”, w Polsce pierwszą piątkę internetowego hejtu stanowią wyzywanie, ośmieszanie, poniżanie, podszywanie się oraz udostępnianie kompromitujących zdjęć i filmów. Najczęstszym powodem hejtu wśród pytanych uczniów jest wygląd fizyczny, zainteresowania i hobby oraz styl ubioru. Edukacja szkolna w zakresie cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa jest niewystarczająca. Uczniowie w zdecydowanej większości nie rozmawiają z rodzicami na temat tego, co robią w Internecie, wstydzą się także przyznać, że sami padli ofiarami hejtu. Ten rodzaj przemocy zostawia trwałe ślady psychiczne.

Istotną rolę w procesie wspierania dzieci i młodzieży jest mentoring. Fundacja Jakich Mało powołała do życia projekt Uniwersytet Mocy. Kampania skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także ich rodziców. Z założenia ma inspirować i motywować do rozwijania naturalnych talentów i pasji dzieci.

– Uniwersytet Mocy to edukacyjna kampania społeczna łącząca pokolenia mająca na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy, umiejętności, a także świadomego wyboru, często nieszablonowej, ścieżki kariery – tłumaczą pomysłodawcy projektu z Fundacji Jakich Mało.

Wojciech Szczęsny jest jednym z mentorów biorących udział w projekcie. Dzieli się z młodymi ludźmi swoimi doświadczeniami z przebiegu kariery zawodowej, ale także z kontaktu z hejtem. Pokolenie piłkarzy, do którego należy, jako pierwsze zetknęło się z tym zjawiskiem na tak dużą skalę. Popularność mediów społecznościowych znacząco wpłynęła na intensywność pojawiania się negatywnych treści. Problem hejtu dotyka jednak nie tylko samych sportowców, ale także ich rodziny.

– Moja generacja jest pierwszą, która przyjęła na klatę social media i hejt. Kiedy zaczynałem karierę było tego bardzo dużo. (...)Bardziej cierpią rodziny zawodników niż oni sami. (...) Nasze mamy nie mają takiego spokoju i dystansu do różnego typu artykułów i komentarzy. Wiem, że moja mama potrafi spędzić noce na Facebooku – mówi w wywiadzie udzielonym w ramach projektu Uniwersytet Mocy, Wojciech Szczęsny.

W trosce o zdrowie psychiczne oraz wiarę w swoje umiejętności warto według Szczęsnego przede wszystkim nie czytać komentarzy i nie przejmować się krytyką.

Rady Wojciecha Szczęsnego dla początkujących

Wspieranie młodych ludzi według Fundacji Jakich Mało nie może ograniczać się wyłącznie do narracji sukcesu. Dlatego w ramach projektu Uniwersytet Mocy dzieci w wieku szkolnym, wcielające się w rolę młodych dziennikarzy, pytać będą swoich gości, znanych ze świata biznesu, sportu czy popkultury, także o ciężkie chwile w ich karierach. Pierwszy wywiad, przeprowadzony z Wojciechem Szczęsnym, można w całości obejrzeć na kanale YouTube Uniwersytetu Mocy.

Stres jest nieodłącznym elementem życia, w tym także sportu. Nie ma nic złego w samym stresie, ale trzeba pamiętać, że najważniejsza jest zabawa i radość wynikająca z samej gry, przekonuje bramkarz.

– Stres jest naturalny. Powiedzenie „Nie stresuj się” nie jest nic warte. Przede wszystkim wychodząc na boisko powinniśmy się dobrze bawić. (...)Nie można zapominać, że kiedyś było się małym chłopcem, który kochał kopać piłkę. Dla mnie przede wszystkim piłka jest i była wielką zabawą i wielką radochą. Nigdy nie patrzyłem na piłkę jako zawód. Dopiero po przejściu do Juventusu poczułem, że to praca – mówi w wywiadzie dla Uniwersytetu Mocy Wojciech Szczęsny.

Kluczem do sukcesu są pasja i talent w połączeniu z umiejętnością pracy nad sobą. Im szybciej odkryte zostaną dominujące talenty młodych ludzi, tym wcześniej można zacząć pracować nad ich mocnymi stronami!