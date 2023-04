"To ostatni wielki znak, który uczynił Jezus". Paweł Lisicki zapowiada świąteczne wydanie "Do Rzeczy"

"W Ewangelii Jana wskrzeszenie Łazarza to swego rodzaju punkt kulminacyjny. To ostatni wielki znak, który uczynił Jezus. To zapowiedź ostatecznego zmartwychwstania. Ale to także wydarzenie, które uruchamia fatalny mechanizm: pobudza strach władz żydowskich i wywołuje decyzję o usunięciu znienawidzonego Nazarejczyka. Wskrzeszając Łazarza, Jezus – pokazuje ewangelista – przypieczętował własną śmierć na krzyżu i jednocześnie otworzył bramę do Zmartwychwstania" – pisze Paweł Lisicki w tekście „Śledztwo w sprawie Łazarza”.

Z kolei o atakach na św. Jana Pawła II z Rafaelem Navarro-Vallsem, hiszpańskim prawnikiem, bratem śp. Joaquína Navarro-Vallsa, dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej w latach 1984–2006 rozmawia Małgorzata Wołczyk w wywiadzie zatytułowanym „Jan Paweł II kontra komunizm”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Na tle sporów i konfliktów w łonie opozycji PiS jawi się jako spójna formacja. Wyciszono kontrowersje z Solidarną Polską. PiS wchłania kukizowców, a wszyscy politycy w pokorze czekają na rozstrzygnięcia „naczelnika” w sprawie układu na listach. Czy więc Kaczyński może spokojnie czekać na najbliższe miesiące kampanii wyborczej? Raczej nie. Bo zaczyna się zmieniać krajobraz polityczny– pisze Piotr Semka w tekście „Nowa mapa sztabowa Kaczyńskiego”.

- Myślę, że dla większości sceny politycznej jest to kampania „wszystko albo nic”, bo jeśli przegra, to nie ma szans na przeżycie czterech lat w opozycji – mówi Józef Orzeł, filozof i ekonomista w rozmowie z Karolem Gacem zatytułowanej „Opozycja nie przekonuje większości”.

Rafał A. Ziemkiewicz wylicza, czym nas straszy antyPiS w tekście „Alfabet apokalips”, a Krzysztof Masłoń w tekście „Boski Witold” pisze o tym, jak daliśmy sobie wmówić, że w twórczości Witolda Gombrowicza mieszka nieśmiertelne piękno.