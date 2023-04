Sojusz Hołowni z Kosiniakiem-Kamyszem zagrozi PiS-owi?

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, jednak ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego nie uzyskałoby większości – wskazuje nowy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Wynik bez koalicji opozycji

W nowym badaniu Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,5 proc. głosów (spadek o 1,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania), a druga Koalicja Obywatelska na 24 proc. głosów (spadek o 1,4 pkt proc.).

Na podium znalazłaby się jeszcze Lewica z wynikiem 10,3 proc. głosów, co oznacza wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Do Sejmu dostałyby się także Konfederacja – 9,6 proc. głosów (0,3 pkt proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni – 8,7 proc. głosów (wzrost o 0,6 pkt proc.) i PSL-Koalicja Polska z 5,9 proc. głosów (spadek o 0,5 pkt proc.).

Na AgroUnię i Porozumienie wskazało 0,0 proc. badanych (spadek z 0,2 proc.).

W takim układzie PiS mogłoby liczyć na 187 miejsc w Sejmie, KO na 133 miejsca, Lewica na 46 miejsc, Konfederacja na 41, Polska 2050 na 35 miejsc, PSL-Koalicja Polska na 17 miejsca. Jedno miejsce otrzyma mniejszość niemiecka.

Koalicja PSL i Polski 2050

Wyniki zmieniłyby się jednak gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe wystartowało z jednej listy z Polską 2050. O takiej możliwości liderzy tych dwóch ugrupowań mówią już od wielu tygodni.

W takim układzie PiS wciąż mogłoby liczyć na 32,5 proc głosów, natomiast Koalicja Obywatelska na 23,1 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazłaby się koalicja PSL-Polska 2050 – 14,9 proc. głosów.

Do Sejmu weszłyby także Lewica – 11,2 proc. głosów i Konfederacja – 8,3 proc. głosów. Aż 10 proc. ankietowanych nie umiało wskazać na kogo oddałoby głos.

W takim układzie PiS mogłoby liczyć na 182 mandaty w Sejmie, Koalicja Obywatelska na 124 manday, koalicja PSL-Polska 2050 na 73 mandaty, Lewica na 49 mandatów, Konfederacja na 31 mandatów.

Badanie przeprowadzono w dniach 31.03-02.04.2023 metodą CATI&CAVI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Czytaj też:

Kandydat PiS na prezydenta? Terlecki podał nazwiskoCzytaj też:

Trzaskowski wygrywa z Dudą. Złe wiadomości dla PiS-u