Prezydent Duda z małżonką odwiedzili grób Jana Pawła II

Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą oddali hołd papieżowi - Polakowi z okazji 18, rocznicy jego śmierci. Parze prezydenckiej towarzyszył doradca prezydenta Adam Kwiatkowski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

– Dla Prezydenta jest to – i jak myślę [również] dla zdecydowanej większości Polaków – postać wybitna pod względem historycznym, ale też jako przywódca religijny. Temu również da wyraz dzisiejsza wizyta Prezydenta w Bazylice św. Piotra, na grobie Jana Pawła II – powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przed wylotem prezydenta do Rzymu.

Prezydent o Janie Pawle II

Andrzej Duda udzielił w niedzielę wywiadu dla TVP Info, w którym mówił m.in. o tym, jak ważną postacią w historii Polski jest Jan Paweł II i jak dużą rolę odegrał on w jego życiu politycznym. Prezydent stwierdził, że jeśli jakieś pokolenie można określić mianem pokolenia JPII, to z pewnością jest to jego pokolenie.

Duda zabrał także głos w sprawie ostatnich ataków na Jana Pawła II. Głośny reportaż TVN24 "Franciszkańska 3", wyemitowany 6 marca 2023 roku, przedstawił papieża jako odpowiedzialnego za ukrywanie przypadków pedofili wśród podległych mu księży.

Prezydent przyznał, że ataki na papieża-Polaka są dla niego przykre i bolą go jako człowieka wierzącego. Dodał jednak, że jako polityk wie, jakie intencje mają autorzy tych ataków.

– Papież widział, jaka jest Unia, jaki jest zachód Europy. Powiedział: "Idźcie do Unii, ale nieście tam wasze wartości. Idźcie z tym systemem wartości. Zatrzymajcie proces laicyzacji". To dlatego tak z nim walczą – powiedział i dodał: "Gdyby w jakichkolwiek esbeckich dokumentach były dowody na to, żeby osobę Jana Pawła II zniszczyć - komuniści by to zrobili".

