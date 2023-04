Pierwsza konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Jest wstępny termin

Decyzje w sprawie prekampanii Prawa i Sprawiedliwości zapadły podczas poniedziałkowego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z okręgowymi pełnomocnikami partii.– Omawialiśmy dotychczasową działalność, to co udało się zrealizować, to jak wygląda praca w okręgach, ile w poszczególnych miejscowościach udało się zorganizować spotkań – powiedziała Rusecka w rozmowie z Polskim Radiem.

"Przyszłość to Polska"

Politycy PiS-u od trzech tygodni jeżdżą po kraju i spotykają się z mieszkańcami poszczególnych miejscowości w ramach akcji "Przyszłość to Polska". Opowiadają, jakie reformy wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości – 500 plus, przywrócenie wieku emerytalnego, obniżki podatków. Z wyborcami rozmawiali już między innymi premier Mateusz Morawiecki, Elżbieta Witek, Mariusz Błaszczak, Beata Szydło czy Jacek Sasin.

W poniedziałek ustalono zaś plany na najbliższe miesiące. Zakładają one między innymi kontynuację akcji objazdowej. Po Wielkanocy spotkania będą dotyczyły na przykład sytuacji rolników. Rozmowy z wyborcami to także wskazówki dla rządzących, co zawrzeć w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości.

– To co usłyszymy od naszych wyborców podczas spotkań, zostanie przekute we właściwy program. Jest on już zresztą opracowywany. Grupa ekspertów pochyla się nad propozycjami, które przedstawiają nam na spotkaniach nasi wyborcy – twierdzi wicerzecznik.

Pierwsza konwencja programowa

PiS przedstawi swój program pod koniec czerwca podczas pierwszej ogólnopolskiej konwencji partii.– Na pewno będą tam elementy programowe, zostaną nakreślone działania, które chcemy realizować w kolejnej kadencji – powiedziała Rusecka.

Do spotkań w nowych okręgach partyjnych ma wrócić po świętach prezes partii. Od czerwca ubiegłego roku Kaczyński złożył wizyty w ponad połowie z tych okręgów. Objazd przerwał przed świętami Bożego Narodzenia.

