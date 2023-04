Zełenski w Polsce. Polskie firmy pomogą w odbudowie Ukrainy

Prezydent Zełenski przekroczył już granicę Polski – poinformował w środę rano szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca ma dzisiaj spotkać się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

Polska odbuduje Ukrainę?

Podczas dzisiejszej wizyty prezydenta Zełenskiego mają zostać podpisane dwa dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy. Informację przekazał w mediach społecznościowych minister w KPRM Michał Dworczyk.

"W trakcie spotkania premier Morawiecki podpisze z prezydentem Zełenskim dokument dotyczący zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez Ukrainę. Równolegle zostaną podpisane dwa dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy oraz wzmocnienia współpracy między dwiema strategicznymi firmami z Polski i Ukrainy" - napisał Michał Dworczyk na Twitterze.

Wraz z Zełenskim do Warszawy ma przyjechać kilku ministrów, którzy będą rozmawiać m.in. o kwestii uwzględnienia polskich przedsiębiorców przy odbudowie Ukrainy. Całość zwieńczona zostanie podpisaniem porozumienia o formalnym uwzględnieniu polskich przedsiębiorców przy odbudowie Ukrainy. Jak informowało RMF FM, ma powstać cały mechanizm współpracy.

Również rzecznik rządu Piotr Muller podkreślał, że tematem rozmów będzie m.in. kwestia odbudowy kraju przez rodzimych przedsiębiorców. – Podczas spotkania podniesione zostaną również kwestie odbudowy zniszczeń wojennych i zaangażowania polskich firm – mówił.

Plan wizyty prezydenta Zełenskiego w Polsce

Wizyta ukraińskiego przywódcy oficjalnie rozpocznie się o godzinie 11, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie Zełenskiego i jego żonę przywita prezydenta Andrzej Duda. Następnie odbędą się krótkie rozmowy między przywódcami debata gospodarcza firm polskich i ukraińskich.

Po zakończeniu rozmów planowana jest wspólna konferencja prasowa prezydentów.

Następnie Zełenski uda się do Kancelarii Premiera, gdzie ma spotkać się z szefem polskiego rządu – Mateuszem Morawieckim. – – Na pewno będziemy poruszali temat zboża ukraińskiego i różnych artykułów rolnych. Chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku. To jest na pewno temat bardzo ważny dla nas, dla Polaków – mówił premier, pytany we wtorek o temat rozmów z ukraińskim przywódcą.

O godzinie 18 na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się spotkanie prezydentów Dudy i Zełenskiego z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce.

