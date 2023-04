Zełenski odznaczony Orderem Orła Białego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, za działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka – został odznaczony Orderem Orła Białego. Informację tę podała Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent: Wołodymyrze, jesteś wyjątkowy

– Order Orła Białego jest najstarszym i najcenniejszym polskim odznaczeniem. Jest wręczany wyjątkowym osobom, które swoim życiem dokonały wyjątkowych zasług wobec Rzeczypospolitej, tego, co ją otacza – powiedział podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda.

– Nie ma wątpliwości, że jesteś Wołodymyrze, wyjątkowy. Trudno ukryć łzy wzruszenia obserwując Twoją służbę wobec ojczyzny. Nie porzuciłeś ani Ukrainy, ani swoich Rodaków. Jesteś wzorem przywódcy państwa i narodu – podkreślił prezydent Polski.

Zełenski: Dziękuję wszystkim

– Za to wszystko, co Państwo robią dla nas, dla naszej wspólnej drogi, dziękuję. Pragnę bardzo podziękować za ten zaszczyt przybycie, którym jest przybycie do Polski. Dziękuję prezydentowi, parlamentowi i wszystkim Polakom za tę drogę, którą przeszliśmy razem – wskazał prezydent Ukrainy.

– Osobiście pragnę podziękować Tobie Andrzeju, mojemu przyjacielowi, za tak dobre relacje Polski i Ukrainy. Nigdy w historii nie były on tak dobre. Na tym fundamencie budujemy dziś relacje naszych przyjacielskich narodów – wskazał. Zełenski przekazał też podziękowania w imieniu ukraińskich uchodźców, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną.

– Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla całego narodu ukraińskiego, naszych dzielnych obrońców, którzy głęboko w to wierzę, osiągną zwycięstwo – zaznaczył polityk.

Zełenski w Polsce. Polskie firmy pomogą w odbudowie Ukrainy

Podczas dzisiejszej wizyty prezydenta Zełenskiego mają zostać podpisane dwa dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy. Informację przekazał w mediach społecznościowych minister w KPRM Michał Dworczyk.

"W trakcie spotkania premier Morawiecki podpisze z prezydentem Zełenskim dokument dotyczący zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez Ukrainę. Równolegle zostaną podpisane dwa dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy oraz wzmocnienia współpracy między dwiema strategicznymi firmami z Polski i Ukrainy" - napisał Michał Dworczyk na Twitterze.

Wraz z Zełenskim do Warszawy miało przyjechać kilku ministrów, którzy będą rozmawiać m.in. o kwestii uwzględnienia polskich przedsiębiorców przy odbudowie Ukrainy. Całość zwieńczona zostanie podpisaniem porozumienia o formalnym uwzględnieniu polskich przedsiębiorców przy odbudowie Ukrainy. Jak informowało RMF FM, ma powstać cały mechanizm współpracy.

Również rzecznik rządu Piotr Muller podkreślał, że tematem rozmów będzie m.in. kwestia odbudowy kraju przez rodzimych przedsiębiorców. – Podczas spotkania podniesione zostaną również kwestie odbudowy zniszczeń wojennych i zaangażowania polskich firm – mówił.

