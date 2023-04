Polska odwołuje zawody w szermierce z powodu Rosji i Białorusi

Zawody te miały być częścią kwalifikacji do olimpijskiego turnieju szermierczego w Paryżu. Główną przyczyną odwołania turnieju było żądanie międzynarodowej federacji szermierczej (FIE), żeby organizatorzy zapewnili wizy wjazdowe na terytorium Polski Rosjanom i Białorusinom z listy przygotowanej przez FIE. Chodziło nie tylko o same zawodniczki, ale także trenerów, lekarzy, fizjoterapeutów i działaczy.

Zawody prawdopodobnie zostaną przeniesione do Tunezji. Polska ekipa weźmie w nich udział, nawet jeśli wystartują tam Rosjanki i Białorusinki. Konkurs bowiem stanowi element kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu.

Strona polska odwoła zawody w Poznaniu po tym, jak we wtorek "FIE wprowadziła zmiany, które pozbawiły wpływu polskich organizatorów Pucharu Świata na proces akceptacji zgłoszonych zawodników i osób z personelu pomocniczego". Informację tę podał w oświadczeniu Polskie Związek Szermierczego. Wcześniej FIE wysłała do PZS pismo, w którym nie stawia żadnych warunków "neutralnym" Rosjanom i Białorusinom, oprócz ogólnego "nieprowokowania".

Teraz jednak FIE nakazuje organizatorom zapewnić im oddzielny hotel i oddzielny transport. Dodatkowo domaga się zapewnienia im wiz, co – jak twierdzą organizatorzy – nie jest możliwe do zrealizowana. Istotny jest również fakt, że to oznaczałoby złamanie przepisów wizowych, jakie wprowadziła Polska po agresji Rosji na Ukrainę z 24 lutego 2022 r.

Ukraińcy nie, Rosjanie i Białorusini tak?

"Wprowadzony przez FIE sposób sprawdzania powiązań takich osób z agresją w Ukrainie, odmienny od proponowanego wcześniej przez PZS, oraz oparty na niedoprecyzowanych przesłankach nie gwarantuje należytej weryfikacji tych osób. Wprowadzona przez FIE w dn. 4 kwietnia 2023 procedura powoduje, że w zawodach stanowiących kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 nie będą uczestniczyli szermierze ukraińscy, a z drugiej strony istnieje ryzyko, że w sposób mało kontrolowany w dużej liczbie będą dopuszczani zawodnicy z paszportem rosyjskim i białoruskim" – wskazuje związek florecistów.

PZS pracuje nad ostrą odpowiedzią do FIE. W stanowisku, które przekaże również prawie 150 szermierczym federacjom narodowym, wyjaśni przyczyny odwołania zawodów.

