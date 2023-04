Słowa Dudy o gwarancjach dla Ukrainy. Szybka reakcja USA

W środę z pierwszą oficjalną wizytą do Polski przyjechał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Pałacu Prezydenckim spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Po rozmowach, politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Prezydent Polski wyraził nadzieję, że Ukraina będzie się wciąż integrować z Zachodem. – Polska jest dziś największym partnerem gospodarczym Ukrainy. Mamy nadzieję, że tak będzie i w przyszłości. Wierzę w to, że kierunek zachodni aktywności gospodarczej Ukrain będzie utrzymany poprzez jej członkostwo w UE, poprzez więzi transatlantyckie, poprzez członkostwo Ukrainy w NATO. Dziś staramy się uzyskać dla Ukrainy na szczyt NATO w Wilnie dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, które będą wzmacniały poczucie bezpieczeństwa i wzmacniały morale obrońców Ukrainy. Te gwarancje to wstęp do przyszłego członkostwa Ukrainy w pełni w Sojuszu NATO – wskazał prezydent Duda.

Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w dniach 11–12 lipca 2023 r.

Kirby stawia sprawę jasno

O słowa Andrzeja Dudy zapytano rzecznika amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Johna Kirby'ego. O tę kwestię zapytał go korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie.

– Będziemy współpracować z Ukrainą w sprawie długoterminowych potrzeb obronnych – zapewnił. Dodał jednak, że obecnie "priorytetem jest pomoc Ukrainie w odzyskaniu utraconego terytorium i obronie przed nielegalną inwazją Rosji".

"Nie zapominamy o przeszłości"

Andrzej Duda zaznaczył, że rozmawiał z Zełenskim o bolesnych kwestiach dot. polityki historycznej. – Rozmawialiśmy o tym, co dla nas ważne. Mamy nadzieję, że z tej trudnej sytuacji, przez fakt zacieśnienia relacji między naszymi narodami, ze dzięki temu uda się nam budować świetną przyszłość. W myśleniu o przyszłości nie można zapomnieć o przeszłości. Rozmawialiśmy dziś o zagadnieniach, które mają znaczenie na przyszłość, o naszych wzajemnych relacjach, ale myśląc o przyszłości, nie możemy zapomnieć o historii - nie ma między nami tematów tabu. Chcemy budować politykę uczciwej, rzetelnej pamięci – podkreślił.

