Nowy wiceminister sprawiedliwości. Czym będzie się zajmował?

Nowym wiceministrem sprawiedliwości został Piotr Cieplucha. W resorcie zajmie się między innymi sprawami związanymi z cyberbezpieczeństwem i infrastrukturą krytyczną polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jest nowy wiceszef resortu sprawiedliwości

Piotr Cieplucha urodził się 24 stycznia 1990 roku w Łodzi. Ukończył Administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe (z tytułem Executive MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej.

Od listopada 2021 roku Cieplucha sprawował funkcję wicewojewody łódzkiego. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w działalności samorządowej i społecznej. Był między innymi dyrektorem Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, a także doradcą wojewody łódzkiego. W latach 2017 – 2020 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej oraz przewodniczącego Rady Potrzeb Zdrowotnych Województwa Łódzkiego. Był też przewodniczącym Wojewódzkiej Rady do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W latach 2015 – 2016 pracował w gabinecie politycznym ministra sprawiedliwości. W latach 2013 – 2014 był asystentem Zbigniewa Ziobro, kiedy sprawował on mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Pracował również w Stowarzyszeniu "KATON" i był radnym Rady Osiedla Stary-Widzew w Łodzi.

W kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się: minister Zbigniew Ziobro, sekretarz stanu Michał Woś, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł, sekretarz stanu i przewodniczący Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Sebastian Kaleta, podsekretarz stanu Marcin Romanowski, podsekretarz stanu Katarzyna Frydrych oraz dyrektor generalny resortu Radosław Płucisz.

