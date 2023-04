Grzywna za obrażenie sędziego będzie nakładana niezwłocznie

Serwis Prawo.pl ustalił, że Ministerstwo Sprawiedliwości poprawia przepisy o karach porządkowych za naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych, dostosowując je do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).

Zmiany przepisów

Według ustaleń, projektodawca rozbudował art. 49 dotyczący stosowania kar porządkowych. Dodano par. od 4 do 7. I tak zgodnie z par. 4, jeżeli naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenie sądowi godzi w osobę sędziego albo członka składu sądu, postanowienie w przedmiocie ukarania karą porządkową wydaje niezwłocznie – na posiedzeniu – sąd w składzie jednego sędziego niebędącego w składzie dokonującym czynności sądowych ani w składzie rozpoznającym sprawę, której dotyczą te czynności. W takiej sytuacji decyzja ma zapaść po wysłuchaniu osoby, która miała obrazić np. sędziego, chyba że nie jest to możliwe albo jeżeli bez usprawiedliwienia nie stawi się ona na posiedzenie.

Natomiast jeśli naruszeń dopuszczono się w piśmie złożonym w sądzie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, o ile istnieje pewność co do osoby, która się ich dopuściła, postanowienie – zaproponowany par. 5 – w przedmiocie ukarania karą porządkową będzie wydawane po wysłuchaniu takiej osoby.

Kary porządkowe

Według Prawo.pl, nie zmienią się same kary porządkowe, choć z przepisu, których ich dotyczy, projektodawca usuwa określenie "winny", zastępując je "osobą, która dopuściła się tego czynu". I tak za naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie grozić będzie kara porządkowa: grzywna w wysokości do 3 000 złotych lub kara pozbawienia wolności do 14 dni.

Z kolei osobie pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, jako karę porządkową będzie można wymierzyć karę przewidzianą w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania – poinformowało Prawo.pl, cytowane w piątek, przez PAP MediaRoom.

