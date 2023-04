"Pomodlę się za tych dziennikarzy". Wiceminister o atakach na Witek

"Mąż E. Witek 2 lata na OIOM-ie" – podało w czwartek Radio ZET, informując, że mąż marszałek Sejmu "zajmuje" łóżko w szpitalu. "Pacjentka zmarła, czekając 8 dni na przeniesienie na OIOM w Legnicy. Rodzina złożyła zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że miejsce na OIOM-ie od kilkunastu miesięcy blokuje mąż Marszałek Sejmu Elżbiety Witek" – czytamy w materiale Mariusza Gierszewskiego i Radosława Grucy.

Dziennikarze opisują w nim historię córki zmarłej pacjentki, która atakuje marszałek Sejmu, twierdząc, że mąż polityk... zbyt długo leczony jest w szpitalu.

Marszałek Sejmu w czwartek skomentowała materiał, podkreślając, że "jest wstrząśnięta" zachowaniem Grucy i Gierszewskiego. Witek poinformowała też, że dziennikarze kontaktowali się z nią w tej sprawie, ale nie uwzględnili jej wypowiedzi w swoim tekście. Polityk zapowiedziała podjecie kroków prawnych w tej sprawie.

Kowalski o zachowaniu dziennikarzy Radia ZET

Publikacja materiału i działania Grucy i Gierszewskiego spotkały się z falą krytyki.

– Ten atak, ten brutalny hejt ze strony medium związanego z grupą Agora, czyli Radia Zet, to jest przekroczenie wszelkich granic przyzwoitości. Nie mówię tego jako polityk, ale jako człowiek – stwierdził w rozmowie z wpolityce.pl wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

– Uderzenie w rodzinę to jest coś niewyobrażalnego. Rodzina to świętość. I naprawdę apeluję do ludzi "Gazety Wyborczej", do ludzi Radia Zet, do ludzi Agory, opamiętajcie się. Opamiętajcie się – dodał polityk.

– Mogę tylko tyle powiedzieć, że w tym czasie świąt Wielkiejnocy pomodlę się za tych dziennikarzy Radia Zet i mam nadzieję, że jakaś refleksja taka ludzka po prostu nastąpi – mówił dalej Kowalski.

"Kolejne granice przyzwoitości"

Sprawę materiału o mężu marszałek Sejmu skomentował również prezes PiS Jarosław Kaczyński. W rozmowie z Polską Agencją Prasową polityk określił publikację artykułu jako "niebywały atak na rodzinę pani marszałek Elżbiety Witek".

– Jest dowodem na to, że nasi konkurenci polityczni i stojące za nimi media przekroczyły po raz kolejny granicę przyzwoitości – podkreślił lider Prawa i Sprawiedliwości.

– Czynienie zarzutu z powodu tego, iż pani marszałek Elżbieta Witek, jako kochająca żona od dłuższego czasu walczy o życie i zdrowie swojego ciężko chorego męża, i wykorzystywanie tych informacji do walki politycznej jest po prostu działaniem niegodnym i zasługującym na najtwardsze słowa potępienia – dodał Kaczyński, zapewniając o wsparciu wobec marszałek Witek.

