Materiał o mężu Witek. KRRiT wszczyna postępowanie

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowanie wyjaśniające wobec materiału Radia Zet dotyczącego męża marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Procedura ma wyjaśnić, czy został naruszony artykuł 18. ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji. Czytamy w nim, że "audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym".

Szokujący materiał

Materiał opublikowany przez dwóch dziennikarzy Radia Zet - Mariusza Gierszewskiego i Radosława Grucy - wywołał szereg kontrowersji oraz wzbudził liczne komentarze.

"Mąż E. Witek 2 lata na OIOM-ie" – podało w czwartek Radio ZET, informując, że mąż marszałek Sejmu "zajmuje" łóżko w szpitalu. "Pacjentka zmarła, czekając 8 dni na przeniesienie na OIOM w Legnicy. Rodzina złożyła zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że miejsce na OIOM-ie od kilkunastu miesięcy blokuje mąż Marszałek Sejmu Elżbiety Witek" – czytamy w materiale dziennikarzy.

Autorzy opisują historię córki zmarłej pacjentki, która atakuje marszałek Sejmu, twierdząc, że mąż polityk... zbyt długo leczony jest w szpitalu.

Marszałek Sejmu w czwartek skomentowała materiał, podkreślając, że "jest wstrząśnięta" zachowaniem Grucy i Gierszewskiego. Witek poinformowała też, że dziennikarze kontaktowali się z nią w tej sprawie, ale nie uwzględnili jej wypowiedzi w swoim tekście. Polityk zapowiedziała podjęcie kroków prawnych w tej sprawie.

