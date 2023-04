Morawiecki: Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie światu pokój

W sobotę rano na profilu Mateusza Morawieckiego opublikowano nagranie z życzenia od szefa rządu. – Święta Wielkiej Nocy, to przede wszystkim czas nadziei i wiary w zwycięstwo życia nad śmiercią – mówi na początku nagrania premier.

– Za nami trudny czas. Po dwóch latach pandemii przyszła wojna, a kończąca się zima napełniła polskie domy niepokojem o dostępność węgla, dostępność gazu, o rosnące ceny. Wszyscy solidarnie przez ostatnie miesiące pracowaliśmy, żeby chronić polskie rodziny przed efektami pandemii i skutkami wojny – podkreśla dalej Morawiecki.

– Dzięki tej solidarności udało się spowodować, że nie zabrakło węgla, a zastosowane tarcze pomogły w zakupie opału i niezbędnych produktów. To co najtrudniejsze już za za nami, a tegoroczne święta przynoszą nadzieję na lepsze jutro – dodaje szef rządu.

– Życzę wszystkim, aby radość ze Zmartwychwstania wypełniła nasze domy. Abyśmy przeżyli te święta w zgodzie i wzajemnej życzliwości. Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie światu długo wyczekiwany pokój, a nasze serca wypełni nadzieją i radością. Życzę Wesołych Świąt Wielkanocnych – mówi na koniec nagrania Morawiecki.

Dzisiaj Wielka Sobota. Czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa

Kościół obchodzi dziś Wielką Sobotę – dzień ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby.

Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym. Już po zmroku rozpoczyna się celebracja Zmartwychwstania - Wigilia Paschalna.

Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. Dawniej poświęcenie miało miejsce po liturgii Wigilii Paschalnej, która celebrowana była w sobotni poranek. Liturgię przeniesiono na wieczór, zwyczaj święconki jednak pozostał, zaburzając trochę liturgiczny rytm.

