Fatalne wiadomości dla Tuska. Zobacz nowy sondaż

Na sześć miesięcy przed wyborami Platforma Obywatelska ma wiele powodów do zmartwień. Sondaże wyborcze wciąż wskazują na zdecydowaną przewagę Zjednoczonej Prawicy, a do tego – jak wskazuje nowe badanie pracowni Social Changes – Polacy nie ufają liderowi PO, Donaldowi Tuskowi.

W nowym sondażu ankietowanych zapytano: "Czy Pani/Pana zdaniem Donald Tusk jest politykiem, który z zasady mówi prawdę?".

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało jedynie 27 proc. badanych – 10 proc. "zdecydowanie tak" i 17 proc. "raczej tak", a kolejne 55 proc. było przeciwnego zdania – 39 proc. "zdecydowanie nie" i 16 proc. "raczej nie". 18 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1047 osób.

Kto wygrałby wybory? Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl

Tymczasem jak wskazuje nowy sondaż pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl, partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 36 proc. głosów i kolejne zwycięstwo wyborcze, jednak nie mogłaby rządzić samodzielnie.

Według tego badania na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarna Polska, Republikanie) chce głosować 36,1 proc. Polaków – o 0,3 pkt proc. mniej niż w sondażu przeprowadzonym pod koniec marca.

Druga jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 25,8 proc. głosów (spadek o 2,1 pkt proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 11 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze Nowa Lewica, którą popiera 10,3 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), Polska 2050 z wynikiem 7,9 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 7 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

Poza parlamentem plasuje się Kukiz'15, które może liczyć na 1,2 proc. głosów – wzrost o 0,2 pkt proc.) oraz sojusz AgroUnii z Porozumieniem – chce na niego głosować 0,5 proc. badanych (spadek o 0,4 pkt proc.).

