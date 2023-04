Afera podsłuchowa. Wiceminister PO został nagrany podczas seksu z prostytutką

Na dniach ma się ukazać nowa książka Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju 2" opowiadająca o świecie prostytucji. Fragment publikacji opisuje portal Onet. Krysiak opowiada m.in. o jednym z wątków afery podsłuchowej z restauracji "Sowa i Przyjaciele".

W książce możemy przeczytać, jak ludzie biznesu oraz politycy ze środowiska Platformy Obywatelskiej korzystali z usług prostytutek w warszawskich restauracjach.

To kolejna odsłona głośnej afery z 2014 roku. Według prokuratury w restauracjach Sowa i Przyjaciele oraz tzw. Amber Room nagrano ponad 100 osób. Udało się ustalić tożsamość 97 z nich, ale odnaleziono tylko 66. Kelnerzy współpracujący ze śledczymi nie pamiętają, ile w sumie osób nagrali, ani ile w rezultacie było taśm.

Wiceminister przyłapany

O sekstaśmach krążyły już wcześniej plotki. W 2018 roku jeden z kelnerów z "Sowy i Przyjaciół" przyznał, że nagrywał polityków na erotycznych schadzkach.

Krysiak opisuje sprawę Rafała B. - wiceministra skarbu państwa w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Polityk kilka tygodni temu został zatrzymany przez CBA w związku z tzw. aferą śmieciową.

Wiceminister miał zostać przyłapany podczas korzystania z oferty jednej z prostytutek w słynnej warszawskiej restauracji. Dziewczynę miał mu podstawić były senator PO Tomasza M., który go nie uprzedził, że ma do czynienia z prostytutką.

Wątek "Senatora"

M., opisywany przez Krysiaka jako "Senator", został wyrzucony z PO w 2009 roku w związku z oskarżeniami o wykorzystywanie politycznych wpływów do prowadzonej działalności biznesowej.

"Tak się składa, że "Senator" jest jedną z wielu osób nagranych w słynnym "studiu nagrań" w restauracji Sowa i Przyjaciele. Jednak w przeciwieństwie do wielu polityków nie mówi nic, co mogłoby go kompromitować. Biorąc pod uwagę jego barwny język i to, w jaki sposób komunikuje się, chociażby z potentatem z branży nieruchomości, aż dziwi, że u Sowy niczego nie chlapnął.

Niektóre osoby z jego otoczenia sugerują, że to nie przypadek. Przekonują, że to "Senator", a nie Marek Falenta, stał tak naprawdę za zorganizowaniem tego "słuchowiska", które wywołało polityczną burzę, doprowadziło do wielu dymisji w rządzie, potężnego politycznego kryzysu i w efekcie do zmiany władzy" – opisuję sprawę Krysiak.

Żona M. twierdzi, że ten podsyłał prostytutki politykom, aby wyciągnąć od nich tajne informacje.

Czytaj też:

Policja wkroczyła do siedziby Europejskiej Partii LudowejCzytaj też:

"Afera Trzaskowskiego". Wiceszef MSWiA: Istotą jest szereg nieprawidłowościCzytaj też:

Media: CBA bada decyzje Trzaskowskiego. W tle afera śmieciowaCzytaj też:

Zatrzymanie prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. CBA publikuje film z wręczenia łapówki