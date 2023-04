Kto nie musi obcinać sobie ręki?

„Zadeklarowałem, że jeżeli inflacja nie spadnie, to obetnę sobie rękę. Nie musiałem. Inflacja hamuje” Przypomnijmy, że Polski Fundusz rozwoju jest należącą do Skarbu Państwa spółką akcyjną, zarządzającą wielomiliardowymi aktywami gwarantowanymi przez państwo oraz ogromnymi środkami publicznymi. W roku 2020-tym Paweł Borys wskazany został przez pismo „Dziennik – Gazeta Prawna” jako osoba numer jeden w polskiej gospodarce, obok premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Tym bardziej więc, słów jego słuchać należy z odpowiednim namysłem.

Do uważnego wsłuchiwania się w podobne deklaracje nawołują też organizatorzy obchodzonego co roku w marcu „Dnia Wiedzy o Samookaleczeniach”. „Do tej pory samookaleczenie, które z założenia nie miało prowadzić do samobójstwa, nie było rozpatrywane w kategorii oddzielnej jednostki chorobowej. Tymczasem problem ten dotyczy bardzo wielu nastolatków, często przeciąga się do lat dorosłości i niewątpliwie wymaga złożonej, profesjonalnej pomocy. W związku z tym coraz większa liczba psychologów i psychiatrów uważa, że zaburzenie powinno zostać dopisane do listy chorób psychicznych”. – uważają autorzy pasjonującego artykułu, opublikowanego przy tej okazji na łamach portalu „psychiatria.pl”.