Ministerstwo Sprawiedliwości staje w obronie ofiar przemocy domowej. Rusza nowa kampania

Kampania Ministerstwa Sprawiedliwości "Dom bezpiecznym miejscem" informuje ofiary przemocy domowej przede wszystkim o tym, że mają do kogo zwrócić się o pomoc. Resort przypomina o ustawie antyprzemocowej.

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna

Telewizje, rozgłośnie radiowe i platformy społecznościowe wyemitują spot Ministerstwa Sprawiedliwości, który informuje między innymi o Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki niemu ofiary przemocy mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawnych, wsparcia psychologa, a także uzyskać pomoc w zapewnieniu środków do życia.

Ministerstwo zachęca do korzystania z Linii Pomocy Pokrzywdzonym: 222 309 900. Jest całodobowa, czynna 7 dni w tygodniu. Ponadto, w większości powiatów w Polsce działają punkty, w których ofiary przemocy mogą uzyskać pomoc. Do tej pory skorzystało z niej ponad 25,5 tys. potrzebujących. Najbliższy punkt można znaleźć na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

Co daje ustawa antyprzemocowa?

Ustawa antyprzemocowa działa w Polsce od dwóch lat. Według jej zapisów, osoba, która zagraża zdrowiu lub życiu domowników, musi natychmiast opuścić mieszkanie, a także zostanie objęta zakazem zbliżania się do domu. Eksmisję agresora przeprowadza policja. Pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości dodają, że każde zgłoszenie przemocy domowej jest traktowane jako pilne, a patrol przyjeżdża na miejsce w ciągu kilkunastu minut.

Zanim ustawa weszła w życie, ofiary czekały średnio około czterech miesięcy na wyrok sądu, który umożliwiłby pozbycie się z domu sprawcy przemocy.

W myśl ustawy antyprzemocowej zakaz zbliżania się do ofiary przemocy i wszelkiego kontaktu z nią może wydać policjant lub żandarmeria wojskowa.

Surowsze kary za gwałt od października

Dotkliwsze kary za gwałt przewiduje przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu karnego. Zmiany wejdą w życie 1 października. Zgodnie z nowelizacją, na dożywocie może zostać skazana osoba, która dopuściła się gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Obecnie najwyższy wymiar kary za to przestępstwo to 15 lat więzienia. Nowelizacja, oprócz dożywocia w najcięższych przypadkach, przewiduje podniesienie kar za gwałty do 20 lat.

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina także o surowych karach za uchylanie się od płacenia alimentów. Ci, którzy przez 3 miesiące nie płacą ustalonych kwot, mogą trafić do więzienia na rok.

Resort pracuje także nad projektem ustawy wprowadzającej tak zwane "alimenty natychmiastowe". Mają być przyznawane w ciągu kilkunastu dni w nakazowym postępowaniu alimentacyjnym. Ministerstwo zapewnia, że formalności w tej procedurze będą jak najbardziej uproszczone.

