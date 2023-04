Nagroda "Sygnety Wydawnictwa IPN". Znamy laureatów

W kategorii Monografia nagrodę otrzymał Jarosław Wąsowicz za książkę „Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904–1977)” (Warszawa 2022).

Publikacja Krzysztofa A. Tochmana „Samozwańczy oficer Zygmunt Augustowski. Z dziejów „Wachlarza”, Okręgu Wileńskiego AK i komunistycznej bezpieki”(Rzeszów–Warszawa 2022) została wyróżniona przez członków Kapituły.

Jury za najlepszą publikację popularnonaukową uznało „Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956”, t. 3, red. Witold Bagieński, Magdalena Dźwigał (Warszawa 2022).

Wyróżnienie w powyższej kategorii otrzymał Dariusz Iwaneczko za wstęp, redakcję i opracowanie naukowe publikacji „Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945). Leksykon” (Rzeszów–Warszawa 2022).

Szacunek do źródeł oraz wiarygodność narracyjna to cechy, które opisują zwycięzców w kategorii wydawnictwa źródłowe Sebastiana Rosenbauma i Mirosława Węckiego nagrodzonych zawybór i opracowanie publikacji Wojciech Korfanty, „Górny Śląsk to wielka rzecz”. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego I kadencji (1922-1929)”, (Katowice–Warszawa 2022).

Pamiętniki, relacje, wspomnienia, te niezwykle cenne artefakty wymagają szczególnego traktowania Sebastian Piątkowski w swojej książce „Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945, t. 6: Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna” (Lublin–Warszawa 2022) pochylił się nad nimi w sposób szczególny.

„Generał broni Władysław Anders 1892–1970. Czyny i pamięć” (Warszawa 2022) To wyjątkowe wydawnictwo albumowe autorstwa Jerzego Kirszaka, Bogusława Polaka i Michała Polaka nagrodzone Sygnetem.

Jury konkursu podjęło decyzję o wyróżnieniu w tej kategorii także Grzegorza Rąkowskiego, autora albumu „Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 3: Województwo białostockie (część wschodnia). Województwo poleskie” (Warszawa 2022).

Laureata w kategorii najlepsza książka roku na podstawie głosowania internautów wyłoniło głosowanie Czytelników na platformie cyfrowej, został nim Jarosław Molenda jego książka „Alfred Szklarski – sprzedawca marzeń. Pierwsza biografia twórcy przygód Tomka Wilmowskiego” (Warszawa 2022) zdobyła uznanie i największą liczbę głosów Czytelników.

Konkurs „Sygnety Wydawnictwa IPN” na Najlepszą Książkę Roku został zainaugurowany przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego celu realizacji misji edukacyjnej i wydawniczej w kraju i za granicą, upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski, a także w celu popularyzacji czytelnictwa książek historycznych wydawanych nakładem Wydawnictwa IPN oraz dorobku autorów.

Gala wręczenia nagród w pierwszej edycji konkursu odbyła się w ramach Kongresu Pamięci Narodowej.

Sygnety Wydawnictwa IPN. Zasady konkursu

Sygnety Wydawnictwa IPN zostały przyznane w drodze konkursu na najlepszą książkę wyłonioną spośród publikacji, które w metryce mają rok wydania poprzedzający edycję ogłoszenia nagrody. Sygnety to nagroda honorowa, jej laureaci otrzymują statuetkę sygnetu Wydawnictwa IPN oraz dyplomy z wyróżnieniem.

Autor najwyżej ocenionej publikacji w danej kategorii konkursowej otrzymał możliwość wydania jej w języku obcym nakładem Wydawnictwa IPN.

Oceny publikacji biorących udział w konkursie oraz wyboru laureatów dokonała Kapituła nagrody powołana przez Prezesa IPN. Kapitule przewodniczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a w jej skład wchodzili: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Jan Draus, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dr Natalia Cichocka.

Nagroda ma na celu nie tylko docenienie autorów, którzy publikują w Wydawnictwie IPN od dawna, ale również zainspirowanie nowych, do tworzenia pod skrzydłami Instytutu Pamięci Narodowej.

Wydawnictwo IPN to lider na rynku książek historycznych. Przez ponad dwie dekady istnienia Instytutu wydało prawie cztery tysiące tytułów, które w znaczący sposób wpłynęły na kształt debaty naukowej w Polsce.