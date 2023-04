Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości reaguje na publikację OKO.press

"W materiale prasowym portalu OKO.press pt. «NASZ NEWS. NIK prześwietlił SWWS. 30 mln zł od funduszu Ziobry na szkołę Ziobry», zamieszczonym 12 kwietnia br., znalazły się nieprawdziwe i zmanipulowane informacje dotyczące wystąpienia pokontrolnego NIK. Uderzają one w dobre imię Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości" – czytamy w oświadczeniu.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości to nadzorowana przez ministra sprawiedliwości uczelnia służb państwowych posiadająca autonomię szkoły wyższej gwarantowaną w Konstytucji RP oraz na gruncie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Oczywisty jest więc związek uczelni z administracją publiczną i wymiarem sprawiedliwości.

W sprostowaniu podkreślono, że "nieprawdą jest sugestia portalu OKO.press, że uzyskanie przez SWWS wysokiej oceny jakości nauki – kategorii A w dwóch dyscyplinach naukowych, tj. pedagogice i naukach o bezpieczeństwie, wynikało z arbitralnych decyzji ministra nadzorującego SWWS". "Tak przedstawione tezy są krzywdzące dla całego zespołu naukowców, który w okresie trzech lat pracował nad osiągnięciem jak najlepszych wyników naukowych, mających wpływ na funkcjonowanie polskiego społeczeństwa i gospodarki" – napisano.

Zwrócono też uwagę, że całkowicie bezpodstawny jest zarzut niegospodarnego wydatkowania przez Szkołę środków z Funduszu Sprawiedliwości. "W rzeczywistości zastosowane zostały wszystkie mechanizmy kontrolne i nadzorcze. To władze uczelni doszły do wniosku, że projekt realizowany przy wsparciu Funduszu może być nieefektywny w warunkach szczytu pandemii COVID-19. Dlatego podjęto odpowiedzialną decyzję o czasowym zawieszeniu programu celem uniknięcia pułapki efektu utopionych kosztów. Do tego czasu wszelkie poniesione koszty były realizowane zgodnie z budżetem projektu" – czytamy.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości podkreśla, że zrealizowała wszystkie zawarte w raporcie NIK zalecenia i rozwiązania. W związku z tym zwraca się do mediów o zaprzestanie podawania nieprawdziwych informacji, które godzą w dobre imię Szkoły, wprowadzają czytelników w błąd i świadczą o braku rzetelności dziennikarskiej.