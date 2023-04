Finał konkursu "Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej"

W czwartek, 13 kwietnia o godz. 09:30 uroczystego otwarcia Kongresu Pamięci Narodowej w Warszawie dokonał prezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dr Karol Nawrocki. W swoim wystąpieniu podkreślił niezwykłą rolę spotkań z historią w całkiem nowej formie – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, gier, konkursów, wystaw, a także ciekawych dyskusji.

Najlepszy Debiut Historyczny Roku

W drugi dzień Kongresu wręczono nagrody w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiegodla autorów najlepszych niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX w.

– IPN nie posiada monopolu na badanie historii Polski XX w., do swoich archiwów zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ta myśl przyświecała również śp. prezesowi IPN Januszowi Kurtyce, który widział potrzebę zorganizowania nagrody, która mobilizowałaby studentów do tworzenia nowych, rzetelnych prac, dotyczących historii XX wieku. Dzisiaj, po 15 latach, widzimy, jak świetny był to pomysł – mówił zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma podczas gali rozdania nagród.

Przedstawiciel IH PAN oraz członek jury dr hab. Krzysztof Kosiński podkreślił z kolei, żw wyjątkowy charakter konkursu polega na tym, że traktuje on historię najnowszą w sposób całościowy i są w nim brane prace z różnych momentów w XX wieku. – Jest to również konkurs, który wynagradza prace charakteryzujące się różnorodnym podejściem metodologicznym. Wielką wartością tego konkursu jest również to, że pozwala on osobom nagrodzonym i wyróżnionym na publikację prac w czasopiśmie naukowym, bądź w postaci książki w Wydawnictwie IPN, które jest jednym z najbardziej profesjonalnych wydawnictw w Polsce – dodał.

Laureaci konkursu

W kategorii prac doktorskich nagrodzeni zostali:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Relacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Włoskiej Partii Komunistycznej w latach 1948-1990 – Bartosz Gromko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Wyróżnienie: Brygadowe Koło Młodych „Pogoń” 1949–1967 – Renata Maria Żegunia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wyróżnienie: Obóz w okupowanym Konstantynowie k. Łodzi (1940–1943) w systemie obozów przesiedleńczych Kraju Warty – Monika Jania-Szczechowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wyróżnienie: Przyczyny i charakter ubóstwa popegeerowskiego w świetle koncepcji Amartyi Kumara Sena. Studium przypadku wojewódzkiego zachodniopomorskiego – Damian Szymczak (Uniwersytet Łódzki)

Wyróżnienie: Codzienność i świąteczność środowiska robotniczego Nowej Huty w latach 1949–1989. Perspektywa socjohistoryczna – Artur Jatkowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

W kategorii prac magisterskich laureatami są: