Kara ma odstraszać

Działała w sposób przemyślany, wcześniej zaplanowany i rozciągnięty w czasie, obserwując bawiące się dziecko i oczekując dogodnego momentu do pozbawiania życia – powiedział we wtorek 29 marca sędzia Michał Ziemniewski z poznańskiego sądu okręgowego, ogłaszając wyrok w sprawie, która chyba nikogo nie pozostawia obojętnym. Dwudziestoośmioletnia Magdalena C. najpierw raniła swoją trzyletnią córkę Zuzię nożem. Następnie dusiła dziecko. Dziewczynka wciąż żyła, więc matka zadała jej kolejne dwa ciosy nożem. Dziecko zmarło w szpitalu, podczas operacji mającej uratować jego życie. Sąd nie miał wątpliwości, że C. od początku chciała zabić i miała to wcześniej zaplanowane. Kobietę skazano na dożywocie, jednak z zastrzeżeniem, że o warunkowe zwolnienie będzie mogła się ubiegać dopiero po 50 latach. To przełom, ponieważ w III RP nie zapadł jeszcze tak surowy wyrok w sprawie dzieciobójstwa. Media zwracają też uwagę, że to najsurowszy wyrok wobec kobiety.

Czy wyrok ten jest sygnałem świadczącym o zmianie podejścia sędziów, wynikającej ze zbliżającego się wejścia w życie noweli Kodeksu karnego?Niewykluczone. Od 1 października zacznie bowiem obowiązywać część znowelizowanych przepisów, przygotowanych przez resort sprawiedliwości. Podniesiona zostanie górna granica terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat, przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia. Wydłużono też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. W przepisach pojawi się też nowy typ przestępstwa – przyjęcie zlecenia zabójstwa.