Reakcja KE na decyzję Polski. "Działania jednostronne są niedopuszczalne"

W sobotę polskie władze poinformowały o przyjęciu Rozporządzenia w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw po godzinie 20, co oznacza, że od tego momentu do Polski nie mogą zostać wwiezione towary z listy uwzględnionej w dokumencie. Chodzi m.in. o zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, len i konopie, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowinę i cielęcinę, mleko i przetworzy mleczne, wieprzowinę, baraninę i kozinę i jaja.

Za Polską, podobne kroki podjęły Węgry, które również tymczasowo zakazały importu towarów rolniczych z Ukrainy.

Reakcja KE. Rozmowa von der Leyen i Morawieckiego

Pierwszy komentarz przedstawicieli Komisji Europejskiej ws. decyzji Polski pojawił się już w sobotę. – O zakazie dowiedzieliśmy się z mediów. Nie znamy szczegółów, więc na tym etapie nie możemy udzielić żadnego komentarza – mówiła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferrer. – Zwracamy się do władz polskich o dalsze informacje, aby móc ocenić środek. Przypominamy, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE – dodała Ferrer.

W niedzielę serwis RMF FM poinformował, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała o decyzji Warszawy z premierem Mateuszem Morawieckim. Po tej rozmowie, rzeczniczka KE przekazała też stacji nowe oświadczenie Komisji.

"Jak się dowiedziała dziennikarka RMF FM, Komisja Europejska chciała, by wybrzmiało »mocniejsze« przesłanie niż wczoraj. W dzisiejszym oświadczeniu czytamy: »Należy podkreślić, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE, a zatem działania jednostronne są niedopuszczalne«" – podaje serwis.

W komentarzu dla stacji Polsat News, KE podkreśliła: "Zdajemy sobie sprawę z zapowiedzi dotyczących zakazu importu zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy. Zwracamy się do odpowiednich organów o dalsze informacje, aby móc ocenić środki". Jak wskazuje dalej unijna instytucja, polityka handlowa "należy do wyłącznych kompetencji UE", a co za tym idzie "działania jednostronne są niedopuszczalne".

