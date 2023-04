"Te fake newsy służą Putinowi". Minister Telus uspokaja rolników

Przypomnijmy, że w reakcji na niekontrolowany zalew ukraińskim zbożem polskiego rynku, rząd ustanowił zakaz wwozu zboża i szeregu innych produktów rolnych, a także tranzytu z Ukrainy przez Polskę. Stosowne rozporządzenie wraz z zawierającym listę towarów załącznikiem weszło w życie 15 kwietnia. Przepisy mają obowiązywać do 30 czerwca.

Telus uspokaja rolników

W poniedziałek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus odwiedził przejście graniczne w Dorohusku (woj. lubelskie), gdzie spotkał się z rolnikami.

– Polacy zasługują na prawdę. W ostatnich godzinach było wiele fake newsów. Służby zapewniły mnie, że wszystkie produkty, które znalazły się na liście, nie wjeżdżają do Polski. Te fake newsy służą Putinowi – podkreślał polityk. – On się cieszy, gdy ktokolwiek w Polsce próbuje jeszcze bardziej destabilizować – dodał Telus podczas konferencji prasowej.

Minister zapewnił jednocześnie, że polskie władze nie są przeciwko temu, żeby przez Polskę przewożono towary z Ukrainy, jednak niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich przepisow.

– My oczywiście nie jesteśmy przeciwko temu, żeby tranzyt był prowadzony, ale musimy mieć gwarancję (...) jako Polska, że te produkty, które w jakiś sposób destabilizowały nasz rynek, a szczególnie rolniczy, żeby nie zostawały w Polsce – stwierdził Telus. –Dlatego pracujemy nad tym dokumentem, nad tymi rozwiązaniami, które mogłyby to zagwarantować – dodał.

– Żebyśmy mogli wprowadzić takie przepisy, które zagwarantują nam, że towary, które wjeżdżają na nasz teren, naszego kraju, były zagwarantowane, że przejadą tranzytem do innych krajów, krajów trzecich i tutaj apelujemy do UE, KE żeby podjąć jak najszybciej te działania, żeby to zapewnić – tłumaczył dalej minister rolnictwa.

