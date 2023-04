Barczyński i Pietkiewicz z Capitea: Wierzyciele Getback otrzymują kolejne transze pieniędzy

O głośnej aferze Getback i zjawisku kryminocelebrytów z udziałem głównego bohatera afery Getback Konrada K. pisaliśmy niespełna rok temu w artykule "Z aresztu przed kamerę. Jak bohater największej afery w III RP został celebrytą". Od tego czasu sprawą prostowania wierzytelności na mocy układu przyjętego zgodnie z głosami 96 proc. wierzycieli i zatwierdzonego przez sądy dwóch instancji zajmuje się Capitea.

Barczyński - Capitea: Układ będzie dotrzymany zgodnie z interesem wierzycieli

Układ z wierzycielami mówi, że grupa Capitea będzie spłacać zobowiązania dawnego Getbacku do 2028 roku, w tym 600 milionów złotych jako raty układowe oraz 700 milionów złotych wierzytelności zabezpieczonych. Ogólna kwota do spłaty wynosi ponad 1,3 miliarda złotych.

Jak informuje PAP Radosław Barczyński, prezes Capitea, spółka wypłaciła już "prawie 10 tysiącom wierzycieli niezabezpieczonych kwotę 104 milionów złotych a wierzycielom zabezpieczonym około 500 milionów złotych", co ma być korespondujące z założeniami Planu Restrukturyzacji.

Paulina Pietkiewicz - Capitea: Prowadzimy mediacje

Z kolei Paulina Pietkiewicz dodała, że Capitea jest "w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami". "Kilku kontrahentów zawarło z nami ugody, uzyskaliśmy kilka wyroków prawomocnych, z niektórymi prowadzimy mediacje. Jest też duża grupa pozwanych, która za wszelką cenę próbuje uniknąć odpowiedzialności majątkowej” – dodała Pietkiewicz, członek zarządu Capitea.

Układ Capitea i obietnica Pietkiewicz

Paulina Pietkiewicz z zarządu Capitea jest dobrej myśli nie tylko co do terminów spłat.

– Nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa ten proces, pandemia spowolniła tempo postępowań sądowych. Jeżeli wygramy ten spór i środki z depozytu wraz z odsetkami trafią do Capitea to wstępnie szacujemy, że będziemy mogli podwyższyć wypłaty dla obligatariuszy Getback z aktualnego 25% do powyżej 30% – powiedziała Paulina Pietkiewicz cytowana przez PAP.

Dla większości wierzycieli najważniejsze jest zachowanie zapisów dokumentu znanego jako UKŁAD CAPITEA. W tym celu Capitea zarządza działalnością windykacyjną, aby dochodzić posiadanych portfeli roszczeń od byłego zarządu Getback.

Zgodnie z planami spółki Capitea odnośnie wierzytelności Getback, siódma rata układowa zostanie wypłacona we wrześniu 2023 roku.