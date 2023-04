Augustów: Powstaje Las Pamięci im. Jana Pawła II

– Kiedy chcemy czynić dobro, tworzyć piękno, potrzebujemy odwagi, żeby nie zatrzymać się na mieliźnie, na powierzchowności, ale nieustannie wypływać na głębię – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, podczas spotkania z leśnikami w nadleśnictwie Augustów.

Las Pamięci

Powołując się na postać Mikołaja Kopernika, który doskonale łączył wiedzę przyrodniczo-astronomiczną z wiedzą biblijną, bp Mazur zachęcił zebranych młodych augustowian, którzy razem z nim sadzili sadzonki młodych drzew, do czerpania przykładu właśnie z postaci Jana Pawła II.

– Dziś tworzycie księgę przyrody, którą będą czytały następne pokolenia. Dokonujcie, jako młodzi ludzi rewolucji kopernikańskiej w swoim życiu – Bóg niech będzie umieszczony w centrum waszego życia, czy to w księdze przyrody, czy to w księdze Słowa Bożego, z Niego czerpcie i Jego zapraszajcie do swojego życia. Z przyrody uczcie się piękna Bożej miłości – powiedział.

Przez teren Nadleśnictwa Augustowskiego przebiegają szlaki papieskie.

– Dziś kiedy tak mocno atakuje się osobę Jana Pawła II, obrzucając go błotem, takie inicjatywy są bardzo potrzebne i cenne – wskazywał bp Mazur.

– To nie jest atak tylko w Jana Pawła II, ale w nas wszystkich. Wierzymy w to, że Bóg wyprowadzi z tego dobro i miłość. Dzisiaj potrzeba nam kolejnego zjednoczenia – apelował hierarcha.

Nadleśnictwo Augustów jest położone w północnej części woj. podlaskiego, w powiecie augustowskim, w gminach: Augustów, Augustów Miasto, Bargłów Kościelny, Lipsk, Płaska i Sztabin. Od północy graniczy z Nadleśnictwami Płaska i Szczebra, od zachodu z Nadleśnictwem Rajgród, zaś południową granicę stanowi Biebrzański Parki Narodowy. Obecnie funkcję nadleśniczego sprawuje Wojciech Szostak.

Spotkanie ordynariusza ełckiego z pracownikami nadleśnictwa odbyło się w ramach wizytacji kanonicznej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie, na czele której stoi ks. prał. Jerzy Owsianka, proboszcz.

