Nergal uderza w PiS i Kościół. "Nie dziękujemy"

W sobotę wieczorem w Gliwicach odbyła się się Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, podczas której wręczane zostały najważniejsze polskie nagrody muzyczne – Fryderyki.

Po raz kolejny "atrakcją" wieczoru stało się wystąpienie lidera zespołu Behemoth, Adama Darskiego, ps. Nergala. Zespół artysty zdobył Fryderyka w kategorii "Album roku metal", a odbierając wyróżnienie muzyk zaatakował Kościół katolicki i partię rządzącą.

Zaskoczony nagrodą "Nergal" zażartował najpierw, że "naprawdę wierzył, że te historie są zaplanowane wcześniej".

– Chcielibyśmy przede wszystkim podziękować naszym fanom. Dziękujemy wam, legiony Behemotha! – mówił dalej artysta, co spotkało się z oklaskami publiczności.

– Nie dziękujemy Bogu, nie dziękujemy polskiemu Kościołowi katolickiemu. Wiecie, co PiS i wiecie, co Konfederację. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo – powiedział następnie Darski, nawiązując do hasła "Je*ać PiS". Jak relacjonują media, schodząc ze sceny miał też powiedzieć "Heil satan".

Nergal winny obrazy uczuć religijnych

Przypomnijmy, że w lutym 2021 roku "Nergal" został skazany za profanację wizerunku NMP, który zdeptał butem, a zdjęcie z tym czynem umieścił w Internecie. Zdarzenie miało miejsce w 2019 roku.

Sąd zasądził Darskiemu 15 tys. złotych grzywny, a także prawe 3,5 tys. kosztów procesowych. "Oczywiście jak widać to wyrok nakazowy. Zapewne inicjuje dalsze postępowanie. Ale, w duchu orzeczeń Trybunału w Strasburgu i TK, mogę powiedzieć, że uruchomiliśmy normy karne służące ochronie pokoju religijnego poprzez odrzucenie antyreligijnej nienawiści. To ważna zmiana" – komentował wówczas mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na rzecz kultury Prawnej Ordo Iuris.

W sierpniu 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

Jak podała w marcu br. Polska Agencja Prasowa, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował się jednak nie umarzać postępowania wobec Darskiego i wyznaczyć termin rozprawy, na którym zostanie przesłuchany.

