„Do Rzeczy” nr 17–18: Konfederaci pewni swego

- Konfederacji nie wystarczy dobry wynik: musi jeszcze przejść stress test, czyli oprzeć się z jednej strony próbom przekupienia przez większe partie części jej działaczy, z drugiej zaś – użyciu przeciwko liderom „haków” na nich samych i ich bliskich – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule “Przed stress testem”.

– Konfederacja jest dziś trzecią siłą polityczną w kraju. Gdyby po wyborach stworzyła rząd z PiS, oznaczałoby to dla niej pewny koniec w perspektywie jednej kadencji – pisze Łukasz Warzecha w tekście “Konfederacja ma czas. Czy będzie cierpliwa?”.

– Debata o polskiej polityce zagranicznej odbyła się w samą porę. Wojnie, która od przeszło roku toczy się na naszej granicy, towarzyszą zrozumiałe emocje. Za emocjami nie nadąża jednak refleksja. Ta zaś jest dziś coraz bardziej potrzebna – przekonuje Marek Jurek w tekście “Granice polityki polskiej”.



– Los był okrutny wobec dworków i dworów na Żmudzi. Co ocalało z tej żmudzkiej Atlantydy? – pisze Piotr Semka w artykule "Żmudzi, ojczyzno moja".

w artykule “Żmudzi, ojczyzno moja”.

– Wojna na Ukrainie niewątpliwie będzie jednym z wiodących tematów kampanii prezydenckiej w USA. Spór polityczny w Stanach Zjednoczonych toczy się bowiem także o to. Niedawny wyciek tajemnic Pentagonu jeszcze bardziej go zaostrzy – zauważa Wojciech Golonka w tekście “Czy Ukraina straci wsparcie?”.



– Co pewien czas pojawiała się informacja, że ci, którzy zdecydowali się napisać życiorys kard. Henryka Gulbinowicza od nowa i oskarżyć go o współpracę z bezpieką, powinni uważać, bo jego zapiski mogą nagle „wypłynąć” i wtedy zatrzęsie się ziemia. Oto są. Nieznane pamiętniki kard. Henryka Gulbinowicza odnalazły się we Wrocławiu – pisze Agnieszka Bugała w tekście “Nieznane pamiętniki kardynała odnalezione”.



– Chiny robią wszystko, by jak najszybciej doścignąć USA i Rosję pod względem wielkości arsenału jądrowego. Perspektywa mierzenia się nie z jedną potęgą atomową, jak do tej pory, ale z dwoma naraz oznacza też przewrót w amerykańskiej myśli strategicznej – stwierdza Piotr Włoczyk w artykule “Trzecia potęga na horyzoncie”.

– Kto zarobił, a kto stracił na imporcie olbrzymich ilości ukraińskiego zboża do Polski? – zastanawia się Tomasz Cukiernik w tekście “Afera zbożowa”.

W najnowszym numerze również “zagadka Jacka Bartosiaka – guru polskiej geopolityki”.

