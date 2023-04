Jasna Góra: Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Wiceprzewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II przekonywał, że każda karta Pisma św. prowadzi do Chrystusa. Niedziela Narodowego Czytania Pisma Świętego rozpoczęła Tydzień Biblijny Fragment Ewangelii św. Jana czytali przedstawiciele braci kleryków Zakonu Paulinów i 10. Pielgrzymki Karawaningowej.

XV Tydzień Biblijny

Myślą przewodnią XV Tygodnia Biblijnego są słowa św. Pawła z 1. Listu do Koryntian: „Czy chcecie gardzić Kościołem?” Jest on obchodzony od 23 do 29 kwietnia. Organizatorem akcji jest Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II. W tym roku do lektury wybrano teksty Ewangelii wg św. Jana.

Tydzień Biblijny rozpoczęła na Jasnej Górze Msza św. pod przewodnictwem ks. Mariusza Chmury, kapelana uczestników 10. Pielgrzymki Karawaningowej. Homilię wygłosił ks. Marcin Zieliński, wiceprzewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Zachęcał do czytania Pisma Świętego, by „zobaczyć jaki jest Bóg” i podkreślał, że to czytanie jest słuchaniem Boga, to prawdziwa modlitwa.

– Jasna Góra jest miejscem szczególnym, przyjeżdża tu wielu pielgrzymów, więc pragniemy ich tutaj też zapalać do słowa Bożego, by wspomnienie tego dnia, jakim jest też Niedziela Narodowego Czytania Pisma Świętego, zanosili do swoich środowisk. Tu wskazujemy na Maryję jako idealny obraz Kościoła, Ona wierzy Bogu, Ona przyjmuje Syna Bożego, nosi Go w swoim sercu, pielęgnuje Jego Obecność, cały czas się wsłuchuje w Jego głos – powiedział ks. Zieliński w rozmowie z Radiem Jasna Góra.

Posługa Paulinów

Na jasnogórskim Wizerunku Maryja wskazuje na Jezusa z Księgą Życia, a sanktuarium jest tym miejscem, gdzie Słowo Boże jest proklamowane niemal bezustannie, np. przy każdorazowym sprawowaniu liturgii, a Mszy św. odprawianych jest tu kilkadziesiąt tysięcy rocznie, również podczas nocnych czuwań. Także w prawodawstwo Zakonu Paulinów mocno wpisana jest potrzeba gorliwości apostolskiej ujawniającej się szczególnie przez głoszenie Słowa Bożego (Konstytucje Zakonu art. 3).Pierwotnie Paulini byli Zakonem zdecydowanie kontemplacyjnym, z biegiem czasu rozszerzyli swój charyzmat o apostolstwo, działalność duszpasterską. Obecnie określa się ich jako Zakon kontemplacyjno-czynny.

Zezwolenia na głoszenie Słowa Bożego udzielił Paulinom papież Bonifacy IX w 1401 r. Od XV w. zakonnicy oddawali się duszpasterstwu na większą skalę, przyjmowali i pracowali w parafiach, zaczęli głosić rekolekcje i misje parafialne. W XVII w. prowincja polska i węgierska prowadziły - na mocy zleceń Stolicy Apostolskiej - misje wśród innowierców.

Teraz Słowo Boże paulini głoszą na szczególnych współczesnych ambonach w Internecie; mediach społecznościowych czy na antenie Radia Jasna Góra.

Czytaj też:

Sąd uniewinnił dwóch działaczy pro-life. Chodziło o zakłócanie Marszu Równości