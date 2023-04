Marszałek Witek zapowiada dodatkowe posiedzenie Sejmu. "To bardzo ważne"

W niedzielę marszałek Sejmu przyleciała do Pragi, aby wziąć udział w spotkaniu kobiet przewodniczących parlamentów UE. Podczas briefingu prasowego była pytana przez dziennikarzy, czy w nadchodzącym tygodniu będzie zwołane posiedzenie Sejmu, aby posłowie zajęli się projektami ustaw, które mają pomóc rolnikom.

– Nie, w tym tygodniu na pewno nie, dlatego że we wtorek – z tego, co wiem – będzie posiedzenie rządu i na tym rządzie będą przyjmowane ważne ustawy – wyjaśniła.

Witek dodała, że do Sejmu wpłynął jeden projekt ustawy, dotyczący zwrotu podatku akcyzowego. – Ale ja czekam na te pozostałe, tak, żeby to był komplet. To będą pewnie krótkie ustawy, ale bardzo ważne dla rolników, dlatego chcę ten Sejm zwołać, ale 9 maja – oświadczyła.

Propozycje rządu dla rolników

W piątek Rada Ministrów przyjęła pakiet rozwiązań pomocowych dla rolników. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podniesienie kwoty zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego z 1,2 zł do 1,46 zł i wystąpienie o zgodę Komisji Europejskiej i przeznaczenie kolejnych 54 gr do litra oleju napędowego. Ponadto za paliwo zakupione od w lutego do 31 lipca każdy rolnik otrzyma dodatkową pomoc (to są właśnie te 54 gr na litr oleju napędowego). Wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia br.

– Precyzujemy warunki pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku tych ostatnich zawirowań na rynku zboża w związku z wojną na Ukrainie. Rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę od 1 grudnia ub. roku do 14 kwietnia tego roku otrzymają wyrównanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową i zagwarantuje wyższą opłacalność całej produkcji rolnej – podkreślił premier.

Z kolei minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że cena pszenicy nie będzie mogła być niższa niż 1,4 tys. zł za tonę. Na tej podstawie oszacowano dopłaty do 1 ha, które mają wynieść 2,2 tys. zł.

