Politycy Kukiz'15 na listach PiS-u. Z jakich okręgów wystartują?

Czołowi politycy z Kukiz'15 w jesiennych wyborach wystartują z list Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej zostali zapewnieni, że kluczowe postulaty od lat zgłaszane przez założyciela formacji Pawła Kukiza staną się częścią programu PiS-u.

Sachajko: Najważniejsze są kwestie programowe

– Najważniejsze są kwestie programowe i realizacja naszych postulatów. Co do startu w wyborach, w grę wchodzą jedynie okręgi, z których już kandydowaliśmy – powiedział dziennikarzom Wirtualnej Polski poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

Lider ugrupowania Kukiz'15 prawdopodobnie będzie startował z okręgu opolskiego. Ma zająć pierwsze miejsce na liście. Sachajko zaś ma być pierwszy na liście PiS-u w okręgu chełmskim, gdzie wcześniej zdobył ponad 10 tys. głosów. Dziennikarze zaznaczyli, że to nieoficjalne ustalenia.

Do tej pory pierwsze miejsce na liście PiS-u w okręgu chełmskim zajmował minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W najbliższych wyborach wicepremier będzie kandydował w województwie podlaskim.

Lista w Opolu

W Opolu natomiast w poprzednich wyborach na najwyższych pozycjach list PiS-u figurowali Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, Marcin Ociepa (wówczas z Polski Razem Jarosława Gowina, obecnie związany ze Stowarzyszeniem OdNowa) i minister sportu Kamil Bortniczuk (wtedy z Polski Razem, teraz Partia Republikańska). W wyborach w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w okręgu opolskim pięć mandatów.

Dziennikarze WP podają, że zdaniem ich informatorów z PiS-u prawdopodobne jest również, że Paweł Kukiz będzie kandydował we Wrocławiu. Nie jest to jednak standardowe rozwiązanie.

– Przyjęliśmy zasadę, że politycy powinni startować z tych okręgów, z którymi są związani i z których już kandydowali –mówił Sachajko, który razem z Kukizem negocjował z szefem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim.

Kukiz'15: Więcej demokracji bezpośredniej

Poseł Kukiz'15 powiedział dziennikarzom, że głównym tematem rozmów były "kwestie programowe" i realizacja ustaleń co do projektów ustaw, które już trafiły do Sejmu. Chodzi między innymi o akt prawny dotyczący sędziów pokoju.

Działacze Kukiz'15 zostali zapewnieni, że w programie PiS-u znajdą się takie ich postulaty jak wprowadzenie ordynacji mieszanej czy niektórych elementów demokracji bezpośredniej.

Lider Kukiz'15 poinformował po spotkaniu, że oficjalne ustalenia w sprawie list wyborczych zapadną dopiero po uzgodnieniu przez przedstawicieli obu formacji wszystkich wspólnych postulatów programowych.

