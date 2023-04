Kukiz kontra Kowalski? "Nie podniósł ręki tak, jak głosował klub PiS"

"Paweł Kukiz negocjuje wspólny start z Jarosławem Kaczyńskim z list PiS . W środowe popołudnie były muzyk spotkał się z prezesem w całej sprawie. I jak wynika z naszych informacji porozumienie Kukiza z Kaczyńskim jest niemal pewne" – czytamy.

– To była dobra i owocna rozmowa – mówi Paweł Kukiz. Muzyk ma starać się o "jedynkę" z opolskiej listy PiS. O to samo ma walczyć Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. Obydwaj politycy toczą ze sobą ostry spór.

– Kukiz ani w sprawie ministra Ziobro, ani w sprawie Przemysława Czarnka nie podniósł ręki tak, jak głosował klub parlamentarny PiS, który bronił swoich ministrów. W tym sensie Paweł Kukiz dla nas jest twardą opozycją, który nas bardzo brutalnie atakuje i jest jest jednym z tych polityków, który jest symbolem wstrzymania reform sądownictwa – zaznacza Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Z kolei Kukiz wskazuje: – Janusz Kowalski reprezentuje tak abstrakcyjne myślenie, że nie wiem o czym on w ogóle mówi! Jest postacią tak abstrakcyjną, że nie potrafię ogarnąć tych jego abstrakcyjnych wymysłów.

O to, kto wygra ten pojedynek, zapytano politologa. – Sądzę, że w tej bitwie Kukiz – ziobryści wygrają ci ostatni, którzy są bardziej utożsamiani z prawicą, a Kukiz jest politycznym singlem. Kaczyńskiemu będzie najpewniej bardziej zależało na politykach Suwerennej Polski – komentuje prof. Kazimierz Kik.

Politycy Kukiz'15 na listach PiS-u. Z jakich okręgów wystartują?

Czołowi politycy z Kukiz'15 w jesiennych wyborach wystartują z list Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej zostali zapewnieni, że kluczowe postulaty od lat zgłaszane przez założyciela formacji Pawła Kukiza staną się częścią programu PiS-u. Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko powiedział dziennikarzom, że głównym tematem rozmów były "kwestie programowe" i realizacja ustaleń co do projektów ustaw, które już trafiły do Sejmu. Chodzi między innymi o akt prawny dotyczący sędziów pokoju.

Działacze Kukiz'15 zostali zapewnieni, że w programie PiS-u znajdą się takie ich postulaty jak wprowadzenie ordynacji mieszanej czy niektórych elementów demokracji bezpośredniej.

Lider Kukiz'15 poinformował po spotkaniu, że oficjalne ustalenia w sprawie list wyborczych zapadną dopiero po uzgodnieniu przez przedstawicieli obu formacji wszystkich wspólnych postulatów programowych.

Czytaj też:

Tyszkę zapytano o Kukiza. Padły szczere słowa