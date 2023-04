Porozumienie z KE, koalicja PSL-Hołownia. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Komisja Europejska potwierdza: Mamy porozumienie

Jak co tydzień prezentujemy Państwu subiektywne zestawienie niektórych najważniejszych wydarzeń z Polski i ze świata.

Unijny komisarz Valdis Dombrovskis potwierdził, że Komisja Europejska osiągnęła porozumienie ws. produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Polska, Węgry, Słowacja, Bułgaria i Rumunia chcą zakazu importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy.

W piątek, 28 kwietnia najpierw premier Mateusz Morawiecki, a następnie komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Wojciechowski poinformowali, że osiągnięte zostało porozumienie pięciu państw pod przewodnictwem Polski i Komisji Europejskiej.

Zapadła decyzja. Hołownia i PSL idą do wyborów razem

W czwartek lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz przekazali decyzję o wspólnym starcie partii w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Formacje powołają wspólny, koalicyjny komitet wyborczy.

W umowie zapisano, że Polska 2050 i PSL będą dzieliły się finansami "pół na pół". Zapis dotyczy zarówno kosztów kampanii wyborczej, jak i subwencji. Kształt list zgłoszonych do Państwowej Komisji Wyborczej będzie wymagał zgodnej decyzji liderów formacji. Natomiast po wyborach powstaną dwa kluby parlamentarne.

Tajemniczy obiekt wojskowy pod Bydgoszczą

W rejonie miejscowości Zamość, około 15 kilometrów od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. "Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy" – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej w oficjalnym komunikacie w tej sprawie.

W trakcie piątkowej konferencji prasowej na terenie Dowództwa Operacyjnego w Warszawie gen. broni Tomasz Piotrowski przedstawił nowe informacje dot. znalezienia szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego w lesie w okolicach miejscowości Zamość koło Bydgoszczy.

– Sytuacja na terytorium naszego kraju, a przede wszystkim w najbliższym sąsiedztwie, jest nacechowana dość dużym zagrożeniem, dość dużym ryzykiem. Odczuwamy cały czas presję migracyjną. Wiemy doskonale, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Więc ryzyko wszelkiego rodzaju prób manipulacji naszymi emocjami, naszymi odczuciami jest wielkie. Cały czas widzimy próby ze strony rosyjskiej przy użyciu Białorusi, mówiąc – przepraszam – kolokwialnie, podkręcania niezdrowej atmosfery i wpływania na nasze emocje. I tego musimy być świadomi – powiedział dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Otwarcie lotniska w Radomiu

W czwartek premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu lotniska Warszawa – Radom. – To dla mnie dowód na to, że zdejmujemy klątwę z Radomia – powiedział. Lotnisko nosi nazwę Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku i zostało wybudowane niemal od podstaw. Jego nowoczesny terminal ma powierzchnię 30 tys. mkw. W pierwszych latach działalności port lotniczy ma przyjmować ok. 1 mln pasażerów rocznie. Docelowo mają być to 3 mln podróżujących. Lotnisko ma odciążyć warszawskie Okęcie a w przyszłości także Centralny Port Komunikacyjny.

Nowe dane ws. inflacji. Buda: Optymizm

Inflacja konsumencka wyniosła 14,7 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r., według wstępnych danych – podał Główny Urząd Statystyczny. Inflacja konsumencka wyniosła 14,7 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r., według wstępnych danych – podał Główny Urząd Statystyczny.

"Idziemy zgodnie z najbardziej optymistycznymi prognozami!! Inflacja spada więcej niż oczekiwał rynek – wg GUS w kwietniu wyniosła 14,7% (w marcu 16,1%). Według prognoz w maju trend się utrzyma i inflacja nadal będzie spadać" – wskazuje szef MRiT Waldemar Buda.

Partia ministra Ziobry zmienia nazwę

Poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba poinformował w czwartek, że formacja zmienia nazwę na Suwerenna Polska. Jej oficjalna prezentacja odbędzie się 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji. Na ten dzień politycy ugrupowania zaplanowali swoją konwencję programową. Zaprezentują wyborcom także swoje postulaty.

W wywiadzie dla portalu DoRzeczy.pl poseł Solidarnej Polski Mariusz Kałużny stwierdził, że partie polityczne powinny reagować na znaki czasu, a zamiana słowa "solidarna" na "suwerenna" w nazwie formacji jest odpowiedzią na zagrożenie tejże suwerenności ze strony Unii Europejskiej.

