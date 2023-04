Konwencja Solidarnej Polski. Mamy spot zapowiadający wielką zmianę w partii

Spot został stworzony w celu promocji konwencji, która odbędzie się 3 maja w Warszawie. Podczas wydarzenia partia zaprezentuje nową nazwę. Od tego momentu ugrupowanie Zbigniewa Ziobry będzie nazywało się Suwerenna Polska.

Nieoficjalnie to może być jedna z największych konwencji w tym roku. Już zgłosiło się na nią 2 tys. osób. Wideo, do którego dotarliśmy, ma pokazywać nowe kierunki działań partii i jej główny cel: obronę polskiej suwerenności przed postępującym w Unii Europejskiej procesem centralizacji oraz likwidowania państw narodowych.

Geneza partii

Wideo przypomina o genezie Solidarnej Polski. Jak dowiadujemy się ze spotu, partia powstała w szczególnym dla Polski czasie. Był to okres rządów Platformy Obywatelskiej, wysokiej przestępczości vatowskiej oraz niesprawiedliwej redystrybucji środków. Politycy skupieni wokół Zbigniewa Ziobry chcieli walczyć o Polskę sprawiedliwą i solidarną.

– Polskę po pierwsze bardziej solidarną z ofiarami przestępstw i słabszymi. I to w dużej mierze się udało. Dzięki naszej pracy zanotowano spadek przestępczości, wzrost poczucia bezpieczeństwa – mówi na nagraniu lektor.

Sukcesy Ziobry

Spot przypomina o konkretnych działaniach Solidarnej Polski m.in. o wprowadzeniu konfiskaty rozszerzonej, zakończeniu procederu dzikiej reprywatyzacji w Warszawie oraz o walce z mafią vato-wską za pomocą zmian w kodeksach.

– Rozszerzyliśmy obronę konieczną, zakończyliśmy patologie komornicze, skończyliśmy z lichwą. Więźniowie poszli do pracy. Wprowadziliśmy również zakaz zabierania dzieci z powodu biedy oraz wprowadziliśmy skuteczną ochronę ofiar przemocy domowej – mówi dalej lektor.

Dalej mowa m.in. o walce z mafiami lekowymi, dopalaczowymi oraz śmieciowymi, a także o rozliczeniu poprzedniej władzy. Jak słyszymy na nagraniu, aż 13 członków rządu Platformy Obywatelskiej otrzymało zarzuty. Część z nich usłyszało już wyroki.

Spot wskazuje także, że Solidarna Polska wspierała Prawo i Sprawiedliwość w działaniach z zakresu wprowadzania programów socjalnych.

Nie wszystkie reformy partii Zbigniewa Ziobry zakończyły się jednak sukcesem. Lektor wspomina o zawetowaniu przez prezydenta ustawy tworzących reformę wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie przed Polską

W dalszej części nagrania słyszymy, że obecnie najważniejszym zadaniem dla Polski jest obrona suwerenności. Polega ona na wolności wyboru reprezentacji politycznej oraz na możliwość swobodnego decydowania o kierunkach rozwoju państwa. Jak podkreśla Solidarna Polska, obecnie te wartości są zagrożone.

– Wszystkie zmiany w Unii Europejskiej zabierają Polsce suwerenne uprawnienia (...) Obrona suwerenności to nasze największe zadanie. Potrzebujemy Polski zdolnej do decydowania o sobie, o tym, co dzieje się na jej terytorium. Dlatego zapraszamy do nas – słyszymy na nagraniu.

