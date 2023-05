Nie żyje znany reporter związany z "GW". Paweł Smoleński miał 63 lata

O śmierci reportera poinformowała w mediach społecznościowych jego żona. "Dziś, 2 maja 2023 roku o godzinie 13.30, zmarł nasz najukochańszy człowiek, Paweł Smoleński, najcudowniejszy mąż i przyjaciel, najlepszy ojciec, świetny teść, najwspanialszy dziadek" – napisała Maria Fredro-Smoleńska.

"Skurwysyn rak, zaatakował go niespodziewanie i błyskawicznie. Odszedł po krótkiej walce pogrążając nas w rozpaczy" – napisał we wspomnieniu na Wyborcza.pl Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego "GW"

"Paweł w historii Polski zapisał piękną kartę. Współtworzył 'Gazetę Wyborczą', był autorem wielu fundamentalnych tekstów i kilkunastu reporterskich książek. Dziennikarzem był zaś na całego" – wskazuje Wieliński. "Przedwczesna śmierć Pawła Smoleńskiego oznacza nie tylko wielką stratę dla polskiego dziennikarstwa. W polskim społeczeństwie obywatelskim, w grupie wyznawców wolności, demokracji, tolerancji i Europy powstała wyrwa, której nie da się zapełnić" – pisze dalej.

"Był dziennikarzem zaangażowanym w chwalebne sprawy. Dążył do pojednania Polaków i Żydów, Polaków i Ukraińców, Polaków z Polakami. Gdy umierał bilans procesów, w których brał udział za sprawą naszej ksenofobicznej władzy wyraźnie się pogarszał. Ale mocno wierzę, że to tylko chwilowe wahnięcie, że wkrótce nasze narodowe pojednania wrócą właściwe tory, a wkład Pawła zostanie odpowiednio doceniony. Najjaśniejsza Rzeczpospolita zresztą to już raz zrobiła. W 2014 r. Paweł został kawalerem Orderu Odrodzenia Polski. Ale to oczywiście zbyt mało by uhonorować jego zasługi" – podkreśla Bartosz Wieliński.

Dziennikarz i reportażysta

W 2002 r. Paweł Smoleński opublikował na łamach "Wyborczej" artykuł "Ustawa za łapówkę czyli przychodzi Rywin do Michnika". Opisywał on tzw. aferę Rywina. Później był świadkiem przed komisją śledczą powołaną do zbadania tej sprawy.

Urodzony w 1959 r. Smoleński był też autorem kilkunastu książek, a także reportaży i esejów, dotyczących między innymi Izraela. Napisał m.in. takie pozycje jak "Izrael już nie frunie", "Pochówek dla rezuna", "Syrop z piołunu. Wygnani w akcji 'Wisła'" czy "Czerwony śnieg na Etnie" (wraz z Jarosławem Mikołajewskim) – opisują Wirtualne Media.

