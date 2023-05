LINK4 wspiera XIV Mistrzostwa Polski oraz VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

W ubiegłym roku w mistrzostwach Polski zagrało 36 drużyn z całego kraju, a teraz na murawie pojawi się ponad 360 młodych piłkarzy.

- Ta sportowa impreza jest wyjątkowa. Piłkarskie święto, które co roku odbywa się w Warszawie, dostarcza młodym zawodnikom nie tylko wiele wspaniałych sportowych emocji, ale także nadzieję na lepsze jutro i wiarę we własne siły, czego dzieciom z domów dziecka tak bardzo potrzeba. Idee, które przyświecają imprezie, są wspólne z naszymi wartościami. Jako firma ubezpieczeniowa na co dzień dbamy o spokój oraz bezpieczeństwo naszych klientów i dajemy poczucie, że nie są sami w trudnej sytuacji. Teraz to wsparcie chcemy ofiarować także młodym zawodnikom. Trzymamy kciuki za ich rozwój – podkreśla prezes LINK4 Agnieszka Wrońska.

Obok czysto sportowej rywalizacji równie ważna jest postawa Fair Play, za którą organizatorzy – Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” – przyznają specjalne nagrody. Z trybun młodych piłkarzy będą oklaskiwać, między innymi, byli reprezentanci Polski.

- Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do uśmiechu dzieci, które niejednokrotnie mają za sobą bardzo trudne przeżycia. Dzięki turniejowi mogą oderwać się od codzienności i spełnić marzenia. A to przecież dopiero początek ich sportowej drogi. Futbol dał szansę wyrwać się z trudnej sytuacji życiowej wielu późniejszym gwiazdom stadionów. Mamy nadzieję, że tak samo będzie w przypadku młodych zawodników, którzy zagrają w Warszawie. Z radością będziemy ich dopingować na boisku, a w przyszłości śledzić ich sportowe kariery – mówi Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

– Właśnie dlatego organizujemy mistrzostwa – żeby pokazać dzieciom, że warto marzyć i walczyć o spełnianie swoich marzeń, że gdy się w siebie uwierzy, to można wszystko. To już XIV edycja Mistrzostw Polski, ale wciąż nam mało. Napędza nas radość dzieciaków po każdej kolejnej imprezie i to jak widzimy, że piłka nożna naprawdę pomaga im w życiu.

Mamy już liczne grono zawodników „Nadziei na Mundial", którzy grają w ligowych klubach lub zostali trenerami, a idea Mistrzostw Dzieci z Domów Dziecka rozprzestrzenia się na świat – turnieje odbywały się już m.in. w Niemczech, Tajlandii czy Portugalii, teraz dołączyła Chorwacja – dodaje Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial”.

Młodzi piłkarze zostaną nagrodzeni podczas specjalnej Gali zamykającej imprezę, a dzięki wsparciu między innymi LINK4, jedynym kosztem, jaki ponoszą drużyny, jest przyjazd na turniej. Najlepsi zawodnicy podczas mistrzostw Polski otrzymają powołanie do reprezentacji narodowej dzieci z domów dziecka i będą w sierpniu rywalizować na stadionie Legii w Warszawie o mistrzostwo świata.