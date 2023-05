Kolejny sowiecki pomnik w Polsce został zdemontowany

Akcja wyburzania "pomnika wdzięczności Armii Czerwonej” w Głubczycach na rogu ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Żeromskiego rozpoczęła się o godzinie 8.30. Pomnik miał formę klasycznego obelisku na cokole i postumencie schodkowym

Monument wzniesiono w 1945 r.. Upamiętniał on 676 żołnierzy Armii Czerwonej 1 Frontu Ukraińskiego, którzy w marcu 1945 roku polegli w walkach o miasto. Na podstawie dokumentacji Polskiego Czerwonego Krzyża ustalono, że w 1952 r. przeprowadzono w Głubczycach całościowe ekshumacje szczątków czerwonoarmistów i na terenie Głubczyc nie pozostawiono żadnych miejsc pochówku żołnierzy Armii Czerwonej.

facebook

– Takie obiekty propagandowe nie mogą stać w przestrzeni wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski, bo to nie jest pomnik. To jest obiekt. Pomnik musi bowiem nosić w sobie walory historyczności, naukowości albo walory estetyczne. On jest ahistoryczny – powiedział prezes IPN Karol Nawrocki w trakcie wyburzania obiektu.

Kolejna akcja IPN

W marcu 2022 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki zaapelował do władz samorządowych w całej Polsce o rozpoczęcie akcji usuwania sowieckich pomników z przestrzeni publicznej. Demontaże pomników to praktyczne realizacja ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Jak informuje strona IPN, na apel Nawrockiego odpowiada coraz więcej samorządów.

W połowie kwietnia ubiegłego roku Instytut Pamięci Narodowej informował o demontażu sowieckich pomników w trzech miejscowościach w Polsce.

20 kwietnia 2022 roku sowieckie pomniki zdemontowane zostały w Międzybłociu w woj. wielkopolskim, w miejscowości Garncarsko w woj. dolnośląskim oraz w miejscowości Siedlec (woj. wielkopolskie).

W trakcie demontażu pomnika w Siedlcu poświęconego żołnierzom Armii Czerwonej obecny był prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Szef IPN podkreślił, że proces dekomunizacji polskiej przestrzeni jest szczególnie ważny, także w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie.

Czytaj też:

Prezes IPN: Zniszczenie polskiego cmentarza w Katyniu będzie barbarzyństwemCzytaj też:

"Dla takich symboli nie ma miejsca w Polsce". IPN: Zdemontowano trzy sowieckie pomniki