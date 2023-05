PKP Intercity przewiozło prawie 1,3 mln pasażerów w pierwszej części majówki

Składami PKP IC podróżowało średnio ponad 200 tys. osób dziennie. Najwięcej podróżnych spółka przewiozła w sobotę, 29 kwietnia – blisko 240 tys. pasażerów.

"Długi weekend majowy nadal trwa, ale już teraz możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy rekordowe wyniki pod względem liczby przewiezionych pasażerów. Nowoczesny tabor pozwala na coraz szybsze, bardziej komfortowe i bezpieczniejsze podróże po całej Polsce. Kolej staje się środkiem transportu numer jeden dla coraz większej liczby osób, co potwierdza tak duże zainteresowanie naszą ofertą" – skomentował prezes Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

PKP Intercity zaznacza, że sprawne obsłużenie tak dużej liczby podróżnych nie byłoby możliwe bez dodatkowych wzmocnień pociągów rozkładowych. Przewoźnik w okresie 28 kwietnia – 3 maja dołączył prawie 550 wagonów do blisko 400 pociągów, które kursowały na najbardziej popularnych trasach. Wzmocnienia pojawiły się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina czy Przemyśla, których celem były inne duże miasta i popularne ośrodki turystyczne, jak np. Giżycko, Świnoujście czy Kołobrzeg.

Liczba wagonów przewidzianych do wzmocnień będzie wzrastać w kolejnych dniach – już teraz na powroty z majówki PKP Intercity zaplanowało wzmocnienia około 100 pociągów.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.

Konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

Trwają konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Program jest bezpośrednią kontynuację KPK do 2023 r., podało Ministerstwo Infrastruktury. Nowy KPK będzie ukierunkowany na inwestycje związane z siecią bazową TEN-T oraz inwestycje, które wpływają na jakość połączeń międzynarodowych. Wartość całego programu KPK opiewa na 80 mld zł.

"Obecnie przygotowujemy kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku i działania, które mają na celu usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu gospodarczego z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Uwagi do projektu KPK do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) będzie można zgłaszać w terminie 40 dni od publikacji ogłoszenia.

