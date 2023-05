Ukraińscy uczniowie-uchodźcy odchodzą z polskich szkół

"Ponad połowa dzieci-uchodźców w wieku szkolnym pozostaje poza polskim systemem edukacji. Uczą się online w ukraińskim systemie albo wcale. Nikt nie sprawdza, co się z nimi dzieje. Liczba uczniów chodzących do polskiej szkoły spada, zamiast rosnąć. Od października 2022 r. ubyło ich 10 tys." – podała "Rzeczpospolita". To wnioski płynące z raportu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, która przeanalizowała dane z Systemu Informacji Oświatowej z bazą PESEL.

– Ukraińskie dzieci trzeba włączać do edukacji. Traumę wojny od razu widać po dziecku. Przebywanie w szkole, wśród rówieśników, wspólne działania sprawiają, że mali uchodźcy się otwierają – mówi Iwona Skiba, nauczycielka języka polskiego jako obcego.

Największy problem jest w szkołach ponadpodstawowych – tylko co piąty (22 proc.) nastolatek w wieku ponadpodstawowym chodzi do polskiej szkoły. Przez ostatnie pół roku z polskiego systemu odpłynęło ponad 8 proc. Najbardziej zmalała liczba uczniów w trzecich i czwartych klasach szkoły średniej.

Nie ma możliwości zweryfikowania, co dzieje się z takimi uczniami.

Trudności w szkole

– Część dzieci uczy się w dwóch systemach – polskim stacjonarnie i ukraińskim online. Tym dzieciom jest bardzo ciężko. Dlatego część rezygnuje z polskiej szkoły. Wierzą, że wojna niebawem się skończy i wrócą do Ukrainy. Nie chcą mieć zaległości. Ale tracą wówczas kontakt z rówieśnikami – mówi Nataliya Kravets, prezes Fundacji Ukraińskie Centrum Edukacji.

"Rz" zauważa, że maleje liczba form wsparcia dla ukraińskich uczniów. "Zgodnie z raportem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej oddziałów przygotowawczych, choć są obecnie najlepszą formą integracji, jest coraz mniej. Teraz uczy się w nich tylko 11 proc. ukraińskich uczniów. Jednocześnie z danych wynika, że najrzadziej z edukacji rezygnują uczniowie szkół średnich uczęszczający do oddziałów przygotowawczych" – czytamy.

