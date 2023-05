Populistyczny „Laptop+”

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zebrało już oferty wprzetargu na 394 346 laptopów dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Rząd zaplanował, że wyda na to prawie 1,2 mld zł (dokładnie: 1 183 026 169,62 zł). Zakup jest prosty – jak to w polskich przetargach – decydującym kryterium jest bowiem cena. Wiadomo więc, że największą szansę na ogromny kontrakt mają m.in. firma X-kom, która zaoferowała laptopy Asus w cenie 2952 zł za sztukę, oraz spółka MPD Polska ITS, oferująca cenę 2998,74 zł za jeden komputer.

Jak potężny jest ten rządowy kontrakt, najlepiej widać po dotychczasowych wygranych przetargach. X-kom w latach 2021–2022 wygrał zamówienia opiewające w sumie na 1,6 mld zł i najwięcej zarobił na zamówieniu dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – blisko 800 mln (dane za Przetargi.gospodarka.pl).

Z kolei spółka MDP Polska ITS, której prezesem jest były dyrektor sprzedaży DELL, od lat świetnie obstawia przetargi dla instytucji publicznych. W latach 2016–2022 wygrała zamówienia na ponad 5 mld zł (dane za Przetargi.gospodarka.pl). Najlepsze oferty składała m.in. w Ministerstwie Edukacji iNauki, Polskiej Agencji Kosmicznej, Urzędzie Transportu Kolejowego, Krajowym Biurze Wyborczym, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Kancelarii Senatu, Urzędzie ds. Cudzoziemców, Polskim Radiu (Radio dla Ciebie), Muzeum Narodowym w Warszawie, Ministerstwie Środowiska i Klimatu, Transportowym Dozorze Technicznym czy Agencji Rezerw Materiałowych.