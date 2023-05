Młodzieżówka AfD w polskim Sejmie. Wiadomo, kto ich zaprosił

"Szczęść Boże! Gruss Gott! Konfederacja ⁦@KoronyPolskiej gościła w Sejmie ⁦@KancelariaSejmu młodych przyjaciół z Junge Alternative ⁦@AfD – napisał w mediach społecznościowych Grzegorz Braun.

Alternatywa dla Niemiec powstała w 2013 roku. Jest partią o profilu konserwatywnym i eurosceptycznym. W ostatnich wyborach federalnych w 2017 roku zdobyła 12,5 proc. głosów i wprowadziła do Bundestagu 94 posłów.

W 2020 roku Federalny Urząd Ochrony Konstytucji uznał całą AfD za partię podejrzaną o prawicowy ekstremizm i poddał ją obserwacji.

Braun w ogniu krytyki

Zaproszenie młodzieżówki AfD do polskiego Semu spotkało się z ostrą reakcją polityków innych partii oraz dziennikarzy.

"Czekam na komentarz Slawomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka i Roberta Winnickiego na zaproszenie "przyjaciół z AfD" przez lidera Konfederacji pana Grzegorza Brauna. Stańcie Panowie w czynach "po stronie Polski" - jeżeli jesteście polską prawicą - i wyrzućcie Brauna z Konfederacji" – napisał Janusz Kowalski z Suwerennej Polski.

"Poseł KonfedeRussia zaprosił do Sejmu polityków najbardziej antypolskiej partii w Niemczech, znanej z chwalenia Hitlera i zbrodni Wehrmachtu. To mówi samo za siebie" – stwierdził rzecznik PSL Miłosz Motyka.

"Poseł Konfederacji w polskim sejmie w towarzystwie najbardziej antypolskiej niemieckiej partii" – napisała z kolei popularna dziennikarka Polsatu Agnieszka Gozdyra.

Radosław Fogiel z PiS przypomniał natomiast, że młodzieżówka AfD w przeszłości bronił napaści Adolfa Hitlera na Polskę, przekonując, że "każdy inny polityk postąpiłby tak samo".

Kontakty Brauna z AfD

Kilka miesięcy temu w Braun uczestniczył w konferencji Alternaty dla Niemiec w Bundestagu. Wydarzenie dotyczyło kryzysu energetycznego w Europie. Niemieccy politycy przedstawili propozycje obniżenia rosnących cen energii.Jeden z nich przedstawił opinię, aby zrobić to poprzez zniesienie sankcji na Rosję.

– To nie jest żaden kryzys. To efekt błędnych działań i błędnej polityki nałożonej na nasze narody. Bo nie będzie żadnego życia, jeśli nie powrócimy do 'business as usual'. Nie chcemy znaleźć się w środku jakiejś międzykontynentalnej wojny każdego z każdym o wszystko – powiedział polski polityk.

