Podobnie jak w ubiegłym roku, ambasador Rosji Siergiej Andriejew wraz z innymi rosyjskimi dyplomatami postanowił złożyć z okazji Dnia Zwycięstwa kwiaty na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.

Przypomnijmy, że 9 maja Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa – to własnie 9 maja 1945 roku Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji, który zakończył drugą wojnę światową. Dokument wszedł on w życie wieczorem 8 maja, jednak według czasu moskiewskiego był to już 9 maja, dlatego w Rosji co roku tego dnia upamiętniane jest zwycięstwo aliantów nad państwami Osi.

Napięta atmosfera, demonstranci otoczyli Andriejewa

W tym roku, na dyplomatę na miejscu również czekali ukraińscy demonstranci, którzy uniemożliwili polityki złożenie kwiatów. Nie doszło jednak do żadnego incydentu, a Andriejew w eskorcie policji odjechał spod Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.

